Calciomercato Milan news/ Alvaro Morata rimane all’Atletico Madrid (26 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL PRESIDENTE DELL’ATLETICO MADRID BLINDA MORATA

Forse abbiamo finalmente la parola fine sulla “telenovela” Alvaro Morata che è impegnato ad Euro2024 come capitano della Spagna ma che aveva parlato in modo netto e chiaro prima dell’inizio della manifestazione calcistica. Morata aveva manifestato la voglia di lasciare l’Atletico Madrid per via della poca considerazione che sentiva da parte della società dei Colchoneros che, secondo l’attaccante, stava cercando “otto attaccanti” per la prossima stagione. La priorità dell’attaccante 31enne è quella di trovare una squadra che gli permetta di giocatore titolare la maggior parte delle partite e sembra che l’Atletico Madrid abbia fatto un passo indietro riconoscendo il valore di Alvaro Morata all’interno del progetto dei Colchoneros. Per chiarire la posizione del club, Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato durante un evento pubblico dove ha ribadito la centralità di Morata nel progetto dell’anno prossimo chiudendo ad ogni possibile spiegazione sul futuro.

Calciomercato Roma News/ Strand Larsen al posto di Abraham, Zalewski apre alla cessione (26 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, I ROSSONERI DOVRANNO CAMBIARE OBIETTIVO

Alvaro Morata era entrato nel calciomercato Milan come una delle possibilità per l’acquisto di un attaccante in grado di colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Olivier Giroud. Quello dello spagnolo sarebbe stato un interessante profilo a basso costo per un calciomercato Milan che adesso avrà meno opportunità sulla scelta dell’attaccante del prossimo futuro con lo spagnolo che rappresentava una garanzia anche per via dell’esperienza in Serie A. Seguivano da vicino le vicende dello spagnolo anche Juventus e Roma con i bianconeri che erano pronti a pianificare un romantico ritorno mentre i giallorossi avrebbero gradito l’esperienza dello spagnolo mischiata al basso costo dell’operazione per consegnare un nuovo attaccante a Daniele De Rossi. Alvaro Morata non ha ancora parlato dopo le parole di Enrique Cerezo ma, in questi giorni, potrebbe intervenire ribadendo o addirittura ribaltando le dichiarazioni fatte dal suo presidente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA