CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Svolta Zirkzee, le cifre dell’operazione. Per Fofana c’è la fila (7 giugno 2024)

Il calciomercato estivo del Milan sta finalmente operando uno scatto nella ricerca dell’erede di Olivier Giroud. Dopo aver vagliato diversi profili, tra i quali anche Sesko del Lipsia che stava valutando l’offerta rossonera, l’accelerata decisiva è arrivata sul profilo di Joshua Zirkzee, per il quale il club rossonero ha comunicato al Bologna di voler pagare i 40 milioni della clausola rescissoria. C’è da trovare l’accordo con il giocatore ma a questo punto sembra molto probabile che sia l’olandese il nuovo centravanti.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Sesko decide sui rossoneri, il Girona fa il prezzo per Tsygankov (6 giugno 2024)

Cosa manca quindi perché il Milan concluda l’acquisto di Zirkzee? C’è un problemino con l’agente dell’attaccante olandese, perché lui vorrebbe che gli fosse riconosciuto un bonus alla firma per lui di almeno 10 milioni di euro che porterebbero il costo complessivo a 50 milioni di euro. Il Milan per ora non vuole cedere a questa richiesta e vorrebbe riconoscere solo 5 milioni massimo di bonus: si dice che con 7 milioni la trattativa di calciomercato potrebbe sbloccarsi e Zirkzee diventare il nuovo attaccante del Milan.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Scambio Douglas Luiz-McKennie, si può. Soulé verso la Germania (5 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, A CENTROCAMPO SPUNTA FOFANA

Parallelamente, il Milan sta lavorando nel calciomercato per assicurarsi le prestazioni di Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco. La dirigenza rossonera vede in lui il profilo ideale per dare equilibrio al centrocampo e per aumentare la qualità del gioco. L’operazione per portare Fofana a Milano si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra significativa ma considerata giusta per un giocatore delle sue caratteristiche.

Il problema potrebbe essere rappresentato dalla concorrenza, visto che per Fofana stanno bussando diversi club anche della Premier League, col Manchester United in testa.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Non solo rinnovi: Buongiorno in difesa, l'Aston Villa su Dumfries (5 giugno 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA