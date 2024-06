CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Sesko decide sui rossoneri, il Girona fa il prezzo per Tsygankov (6 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, L’EREDE DI GIROUD?

Il calciomercato estivo del Milan è in piena attività, con la dirigenza impegnata a migliorare la rosa per la prossima stagione: tra i principali obiettivi c’è Benjamin Sesko, giovane attaccante già attenzionato dal club rossonero e che dovrebbe raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, e Viktor Tsygankov, ala del Girona. Da non dimenticare anche la pista che porta a Zirzkee del Bologna, per il quale potrebbe andare in scena un incontro a Londra con i procuratori dell’olandese. pare che sia lui il preferito anche rispetto a Romelu Lukaku.

Benjamin Sesko, attaccante del Red Bull Lipsia, è uno dei nomi caldi sul taccuino del Milan: il giovane talento sloveno ha impressionato per la sua velocità, tecnica e capacità di finalizzare, e per questo è sotto la lente di ingrandimento di molti club europei. La decisione sul suo futuro è attesa nei prossimi giorni, con il Milan che punta a chiudere l’operazione prima dell’inizio del ritiro precampionato, avendo già sondato il gradimento del calciatore: il prezzo del cartellino si aggira sui 50 milioni, un investimento non da poco per il futuro e una soluzione di qualità per l’attacco

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TSYGANKOV PIACE

Un altro obiettivo del calciomercato del Milan è Viktor Tsygankov, ala del Girona: il giocatore ucraino ha mostrato ottime prestazioni nella Liga, distinguendosi per la sua abilità nel dribbling, la visione di gioco e la capacità di segnare gol decisivi. La dirigenza del Milan ha già avviato i contatti con il Girona per esplorare la possibilità di portarlo a Milano: il prezzo del trasferimento potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, una cifra ritenuta adeguata per un giocatore del suo calibro, col Girona che quest’anno ha conquistato per la prima volta nella sua storia la qualificazione in Champions League.











