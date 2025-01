CALCIOMERCATO MILAN, PRONTA UN’ALTRA OFFERTA PER GIMENEZ

Il tormentone del calciomercato Milan continua ad essere Santiago Gimenez con i rossoneri che si sono fatti stregare dalla doppietta in Champions League che ha steso il Bayern Monaco e vorrebbero acquistarlo già in questa sessione invernale per consegnare a Conceiçao un’altra punta. La trattativa, però, rimane molto complicata con il Feyenoord che non vorrebbe privarsi del messicano per meno di 40 milioni di euro anche se lo stesso calciatore avrebbe già raggiunto l’accordo con i rossoneri sulla base di un triennale.

La prima offerta del calciomercato Milan è arrivata nei giorni scorsi e non superava i 36 milioni di euro inclusi i bonus mentre, secondo Calciomercato.com, è pronta una nuova offerta con una base fissa da 34 milioni sulla quale saranno da aggiungere bonus che possano avvicinarsi ulteriormente ai 40 milioni richiesti. I prossimi giorni saranno decisivi ma è chiaro che sia il Milan che lo stesso Gimenez vorrebbero portare al termine questa trattativa nel minor tempo possibile anche se non sarà semplice accontentare le richieste del club olandese.

CALCIOMERCATO MILAN, IDEA DISASI PER LA DIFESA

Si parla anche tanto di difesa nel calciomercato Milan con Pavlovic e Tomori che non è ancora ben chiaro cosa faranno nel prossimo futuro e potrebbero costringere i rossoneri ad intervenire già in questa sessione invernale. In caso di uscita di uno dei due, infatti, i rossoneri stanno seguendo da vicino Axel Disasi che è di proprietà del Chelsea ma non sta trovando un adeguato minutaggio e potrebbe voler lasciare Londra in questa sessione di calciomercato. Maresca non è mai riuscito a ritagliargli un ruolo da protagonista nonostante i tanti infortuni che i Blues stanno affrontando soprattutto in difesa e questo ha portato lo stesso francese a guardarsi intorno alla ricerca di un progetto stimolante che possa ridargli centralità.