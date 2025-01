CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL FEYENOORD CHIEDE 40 MILIONI PER GIMENEZ

Fase cruciale nel calciomercato Milan con i rossoneri che sono alla caccia di un nuovo attaccante e vorrebbero regalare a Sergio Conceiçao un profilo di livello internazionale che sia in grado di migliorare un reparto ancora in grande difficoltà. I rossoneri, perciò, hanno messo gli occhi sul messicano Santiago Gimenez che è di proprietà del Feyenoord e potrebbe lasciare l’Olanda già in questa sessione di mercato in casa di offerta importante.

Il calciomercato Milan ci sta provando sul serio e ha già raggiunto l’accordo con il calciatore che avrebbe aperto al trasferimento in Serie A sulla base di un triennale a tre milioni di euro a stagione ma, da ora, bisognerà convincere il Feyenoord a privarsi del suo calciatore più importante. La richiesta degli olandesi è di 40 milioni di euro e la prima offerta dei rossoneri è arrivata fino a 36 milioni con i bonus compresi che non bastano per prelevare il messicano già nel mese di gennaio.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ANCORA VIVA L’IDEA JOAO FELIX

L’idea che il calciomercato Milan voglia garantire a Conceiçao l’opzione delle due punte è sempre più concreta con i dirigenti rossoneri che sono alla ricerca del giusto profilo che possa portare più qualità alla fase offensiva di questa squadra.

Una delle suggestioni più interessanti è quella che vede i rossoneri in trattativa con il Chelsea per provare a portare Joao Felix a Milano dopo una prima parte di stagione dove il portoghese non ha trovato il minutaggio sperato con la maglia della squadra londinese che lo ha fatto giocare solo tre volte da titolare in Premier League. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sta seguendo da vicino la situazione e sarebbe pronto ad affondare il colpo nel caso in cui non riuscisse a convincere il Feyenoord per Santiago Gimenez.

