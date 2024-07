Calciomercato Milan/ Sondaggio per Hermoso, scippo al Napoli? (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SFIDA CON IL NAPOLI PER HERMOSO

Assolto per il difensore nel calciomercato Milan che prosegue a rilento nonostante i tanti sondaggi già fatti per numerosi calciatori che hanno anche aperto ad un possibile trasferimento a Milano ma con la mancanza di accordi con le società detentrici dei cartellini. Per sviare il problema, i rossoneri hanno sondato il campo anche per una possibile trattativa con Mario Hermoso che arriva da una lunga esperienza con l’Atletico Madrid terminata con la scadenza del contratto ed il mancato rinnovo che lo ha messo sul mercato degli svincolati. Hermoso rimane uno dei nomi preferiti di Antonio Conte per il calciomercato Napoli ma la trattativa con l’entourage del calciatore è ancora in alto mare per via delle richieste economiche troppo alte per De Laurentiis. Anche l’Inter ha sondato lo spagnolo ma ha deciso di puntare su un nome più giovane perché, un classe 1993, non rientra nei piani dei nerazzurri che stanno cercando nomi da far crescere di fianco ai titolari già presenti.

Calciomercato Milan/ Fofana in stand-by. Colombo e Simic verso l'addio (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, HERMOSO COME ALTERNATIVA A PAVLOVIC

Il sondaggio del calciomercato Milan arriva in una situazione dove la difesa è ancora da comporre e l’obiettivo principale rimane Pavlovic anche se il Salisburgo chiede una cifra ritenuta troppo alta dai rossoneri che vorrebbero spendere circa 20 milioni per il prossimo difensore centrale. Per arrivare ad Hermoso servirà una cifra intorno ai 5 milioni di euro a stagione per quello che è un difensore di ottima esperienza e duttilità in grado di giocare sia con la difesa a tre che con quella a quattro come servirebbe a Paulo Fonseca. Il futuro ci dirà quale trattativa andrà a concludere il calciomercato Milan anche se, per il momento, per lo spagnolo ex Atletico Madrid è stato fatto solo un sondaggio per capire i reali costi dell’operazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA