CALCIOMERCATO MONZA, SALTA LA TRATTATIVA PER KEYLOR NAVAS

Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Keylor Navas in Brianza ma il calciomercato Monza deve subire un’importante cambio di rotta perché il portiere costaricano non è riuscito a trovare l’accordo con la società lombarda e non ne diventerà un nuovo calciatore. Mancavano solo le ultime formalità per l’arrivo di Keylor Navas a Monza ma tutto è saltato in queste ore con il calciatore che aveva già le visite mediche prenotate e il club pronto a chiudere la questione portiere con un nome di spessore in grado di portare mentalità internazionale alla squadra.

Dopo il fallimento della trattativa per Gollini arriva questo ben più cocente incidente di percorso che obbliga il Monza a dover tornare sul calciomercato in cerca di altri profili in grado di sostituire l’ormai ex Michele Di Gregorio, assoluto protagonista della scorsa stagione con parate salva risultato. I profili nel mirino di Galliani sono già diversi e il Monza avrà poco tempo per cercare di chiudere più in fretta possibile per coprire uno dei ruoli più delicati del campo.

CALCIOMERCATO MONZA, GALLIANI CERCA RUI PATRICIO PER LA PORTA

La cocente disfatta della trattativa per Keylor Navas obbliga il calciomercato Monza a intervenire alla ricerca di un nuovo numero 1 in grado di dare sicurezza, integrità fisica ed esperienza a tutta la squadra. Il nome delle ultime ore è quello di Rui Patricio che si è svincolato dalla Roma e potrebbe voler continuare e concludere la sua carriera proprio in Serie A in un piazza che gli garantirebbe un ottimo minutaggio.

Il portoghese è alla ricerca di una nuova squadra e il Monza si è già messo in contatto con lui per chiudere in fretta la trattativa e portare esperienza ad una squadra giovane con un allenatore ancora inesperto in Serie A.