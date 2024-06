Calciomercato Napoli/ Conte spinge per Buongiorno ma servono 45 milioni (11 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL TORINO CHIEDE 45 MILIONI PER BUONGIORNO

L’arrivo di Antonio Conte al Napoli ha rilanciato la squadra di Aurelio De Laurentiis che è pienamente impegnato nella sessione estiva di calciomercato. Il calciomercato Napoli si concentra soprattutto in difesa dove non è nuovo il nome di Alessandro Buongiorno del Torino che sarebbe il preferito di Conte per comporre la sua tipica difesa a tre. La trattativa che porterebbe Buongiorno sotto l’ombra del Vesuvio, però, è molto complicata per via delle alte preteste del Torino di Urbano Cairo che chiede una cifra intorno ai 45 milioni per lasciar partire il suo calciatore. L’impegno con l’Italia ad Euro2024 sta rallentando la trattativa ma il calciomercato Napoli continua con l’obiettivo di completare il primo possibile la nuova difesa da affidare ad Antonio Conte per la prossima stagione. Il Napoli, ad oggi, avrebbe offerto circa 35 milioni al Torino che ha risposto negativamente rimandando al mittente l’offerta e chiedendo 45 milioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Pronto un triennale per Hermoso. 120 milioni per Osimhen! (11 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DE LAURENTIIS OFFRE DUE CONTROPARTITE AL TORINO

De Laurentiis spera di riuscire ad inserire qualche contropartita all’interno della trattativa per diminuire il prezzo. I nomi in bilico e pronti ad entrare nell’offerta di calciomercato per Buongiorno sono quelli di Leo Ostigard e Giovanni Simeone che sono stati messi in vendita dal Napoli perché non hanno convinto nella scorsa stagione. Ipotizzando uno scambio tra Napoli e Torino, i granata andrebbero ad ottenere una nuova punta che ha dimostrato, nelle passate stagioni, di essere all’altezza della Serie A e di avere una doppia cifra di gol nelle gambe. Diverso il discorso per Ostigard che potrebbe essere la giusta scommessa per la difesa di un Torino che cambierà allenatore ma, con molta probabilità, rimarrà con i tre difensori davanti al portiere. Inter e Milan osservano con attenzione gli sviluppi di questa trattativa per provare a sfruttare un’eventuale occasione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA