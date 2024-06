CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Pronto un triennale per Hermoso. 120 milioni per Osimhen! (11 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, FATTA PER HEROSO!

Il calciomercato del Napoli nelle ultime ore si è focalizzato, nelle ultime news, su due operazioni in particolare: l’arrivo di Mario Hermoso e una super offerta dall’Arabia per Victor Osimhen. Per Hermoso il giornalista di DAZN Orazio Accomando, esperto di mercato, ha confermato come la trattativa sia più che mai in piedi smentendo le frenate ipotizzate nelle ultime ore: “Ai tanti che lo stanno chiedendo: non mi risultano frenate nella trattativa tra il Napoli ed Hermoso. Si cerca di trovare intesa per un contratto di 3 anni più opzione. C’è fiducia”.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Di Lorenzo "vede" bianconero. Vitor Roque per l'attacco (11 giugno 2024)

Hermoso, noto per la sua versatilità sul fronte difensivo, rappresenterebbe un acquisto di qualità per la squadra di Antonio Conte, che ha inserito sin dall’inizio Hermoso nella sua lista dei rinforzi, migliorando ulteriormente la solidità difensiva del club partenopeo che nell’ultima stagione ha fatto cilecca. Dopo la partenza di Kim la squadra non è stata assolutamente all’altezza del rendimento difensivo della stagione dello Scudetto e Conte, nei primi colloqui con De Laurentiis, ha sottolineato questo aspetto come uno dei primi su cui intervenire per avviare un progetto ambizioso.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Marotta fa all-in su Dybala? Correa va da Mourinho (11 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OFFERTA MOSTRUOSA PER OSIMHEN

Parallelamente, il Napoli potrebbe fare cassa con una delle cessioni potenzialmente più onerose della sua storia, paragonabile solo a quella di Higuain nel 2016. Un club dell’Arabia Saudita è pronto a offrire 120 milioni di euro per Victor Osimhen, reduce da una stagione non memorabile dopo essere stato il capocannoniere dello Scudetto e la decisione finale spetterà al giocatore con il Napoli che non potrebbe presumibilmente rifiutare un’offerta di calciomercato di tale portata.

Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, giornalista di ESPN e Goal, l’Al-Hilal sarebbe disposto a offrire al Napoli ben 120 milioni di euro per l’acquisto del calciatore nigeriano. Il club arabo, che vanta nella sua rosa Sergej Milinkovic-Savic, ha individuato il giocatore come leader per il suo attacco offrendo anche un ingaggio da 25 milioni di euro l’anno. La situazione di calciomercato non è però così semplice come le cifre offerte potrebbero suggerire l’attaccante del Napoli sembra infatti incline a rifiutare, preferendo rimanere in Europa e continuare a giocare nel calcio di alto livello.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Avanti tutta su Bellanova. Laurentié alternativa a Chiesa (11 giugno 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA