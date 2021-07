CALCIOMERCATO NAPOLI/ Emerson possibile dopo una cessione, Spalletti…

CALCIOMERCATO NAPOLI, TUTINO PER ARRIVARE AD EMERSON

Il Napoli sta cercando di migliorare l’organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore Luciano Spalletti per la prossima stagione tra cessioni ed acquisti utili alla causa azzurra. E’ ormai risaputo che i partenopei seguono con grande interesse Emerson Palmieri, esterno sinistro di proprietà del Chelsea diventato Campione d’Europa con la Nazionale del ct Mancini ad Euro 2020. L’operazione per arrivare all’italobrasiliano non è proprio economica e bisogna inoltre fare i conti con la concorrenza della Roma ma c’è un addio in particolare che potrebbe aiutare il Napoli ad aggiudicarselo. Secondo quanto rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà infatti, il trasferimento di Gennaro Tutino al Parma potrebbe regalare agli azzurri ulteriore denaro da investire per Emerson. Lo scorso anno protagonista della promozione in Serie A della Salernitana, Tutino verrà liberato dal Napoli per non meno di 8/10 milioni di euro.

Calciomercato Napoli/ Emerson Palmieri resta il nome più caldo per la corsia azzurra

CALCIOMERCATO NAPOLI, SPALLETTI SU INSIGNE E KOULIBALY

In casa Napoli l’arrivo in panchina di mister Luciano Spalletti sta portando la dirigenza a compiere alcune scelte in chiave calciomercato. In particolare gli azzurri vorrebbero prolungare il contratto in scadenza di Lorenzo Insigne, capitano del club ed ora in vacanza dopo essersi laureato Campione d’Europa con la Nazionale italiana, e non è del tutto certa la permanenza di Kalidou Koulibaly, per il quale potrebbero arrivare offerte importanti magari dal Tottenham. Dal ritiro di Dimaro l’allenatore Luciano Spalletti ha parlato proprio di queste due situazioni spiegando: “Io con Lorenzo ho parlato una volta per telefono e poi gli ho fatto i complimenti un’altra volta. Mi è sembrato il capitano che immaginavo da fuori. Sul contratto volete trovare dei problemi a tutti i costi. Noi abbiamo di fronte il capitano del Napoli che sappiamo chi è ed il presidente del Napoli che è un imprenditore. Sono due persone forti che avranno il tempo di guardarsi negli occhi ed andare al sodo. Facciamo tornare Lorenzo, il presidente ci parlerà e tutto sarà più chiaro. Koulibaly anzitutto è un vice capitano. Ce ne sono diversi per personalità in questa squadra. Anche Mertens lo ha fatto qualche volta e ne stanno nascendo altri. Per me lui resta al Napoli. Si trova difficilmente un suo sostituto. E’ apprezzatissimo da tutti i compagni di squadra. Mi son reso conto che parla di continuo, anche in campo. Anche quando non dice niente tutti rispettano la sua presenza per quello che lui ha imposto senza dover parlare, senza dover dire niente ai compagni.”

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Napoli/ De Laurentiis non concederà un aumento ad InsigneKoulibaly all'Everton?/ Calciomercato news, il Napoli chiede molto di più

© RIPRODUZIONE RISERVATA