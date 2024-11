CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SIA RENSCH CHE TAYLOR DALL’AJAX

La finestra di trattative invernali si sta avvicinando e diamo quindi uno sguardo approfondito a quelli che sono i nomi più caldi in relazione al calciomercato Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i dirigenti del club italiano starebbero monitorando con grande attenzione due calciatori sotto contratto con l’Ajax guidati da mister Francesco Farioli. Stiamo parlando degli olandesi Kenneth Taylor e di Devyne Rensch, rispettivamente centrocampista e difensore legati ai Lancieri fino al 30 giugno del 2027 il primo e fino al giugno del 2025, ovvero al termine della stagione che si sta disputando, il secondo.

OSIMHEN AL GALATASARAY/ Calciomercato Napoli: rinnovo prima della cessione in prestito (2 settembre 2024)

Il ventiduenne Taylor sarebbe funzionale alla rosa di mister Antonio Conte come possibile alternativa a Stanislav Lobotka, fermo da settimana in infermeria per un infortunio di natura muscolare, ed in quest’annata calcistica ha già collezionato addirittura 21 presenze segnando pure sei gol e fornendo quattro assist vincenti ai suoi compagni. Il ventunenne Rensch, valutato intorno ai 10 milioni di euro, si è a sua volta distinto con un gol ed un assist in diciassette apparizioni tra campionato e coppe contribuendo al cammino positivo dei biancorossi non solo in Eredivisie ma soprattutto in Europa League, dove l’Ajax occupa la seconda posizione alle spalle della capolista Lazio.

PAGELLE CALCIOMERCATO NAPOLI/ Remuntada da 7.5 per Manna: gran colpi finali, pecca Osimhen

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, I RINNOVI DI MERET E KVARATSKHELIA

Detto degli obiettivi in entrata, il calciomercato Napoli sta vivendo una fase importante anche per quanto riguarda i rinnovi dei contratti in scadenza per alcuni suoi elementi importanti. Secondo quanto rivelato dal Corriere del Mezzogiorno, il portiere Alex Meret, legato agli azzurri fino al 30 giugno del 2025 e quindi al termine della stagione attualmente in corso, dovrebbe rinnovare il suo rapporto con il club partenopeo prolungando la sua permanenza ai piedi del Vesuvio fino al giugno del 2028, ovvero quanto compirà trent’anni. Nel 2024/2025 Meret si è dimostrato essere prezioso per la causa napoleana collezionando già dieci presenze tra campionato e Coppa Italia.

Victor Osimhen resta al Napoli, niente accordo in Europa/ Adesso o l'Arabia o fuori rosa (31 agosto 2024)

Un altro giocatore di rilievo per il quale si sta lavorando al prolungamento del contratto è Khvicha Kvaratskhelia, ala sinistra ventitreenne che ha firmato con il Napoli fino al 30 giugno del 2027. Il georgiano, a cominciare dall’anno dello scudetto vinto con mister Spalletti, ha subito attirato su di sè l’attenzione di diversi club importanti e, secondo quanto rivelato dal Corriere del Mezzogiorno, il suo procuratore sarebbe in contatto in questo senso con il Barcellona. L’intenzione degli azzurri è quella di continuare a puntare a lungo sul classe 2001 ma per raggiungere l’intesa bisognerà accordarsi sull’ingaggio, con il Napoli che non vorrebbe sborsare più di 5 milioni più bonus a fronte di una richiesta da 8/9 milioni di euro all’anno, sulla clausola rescissoria, che potrebbe arrivare a 100 milioni sebbene gli agenti puntino ad 80 milioni, oltre che sulle percentuali dalla futura rivendita.