CALCIOMERCATO NAPOLI/ Il punto sulle situazioni di Insigne e Koulibaly

Il tormentone di calciomercato riguardante il Napoli per questa finestra estiva riguarda senza dubbio il rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne. In scadenza tra un anno, ovvero nel giugno del 2022, la volontà del calciatore e della società sarebbe quella di proseguire un rapporto consolidato con il passare degli anni, riconfermando il Campione d’Europa come capitano degli azzurri anche per il futuro. Tuttavia, Insigne ed il suo entourage vorrebbero ottenere un adeguamento di stipendio, aspetto questo poco gradito al patron De Laurentiis che sta invece valutando una politica di ridimensionamento del monte ingaggi. La richiesta dell’attaccante potrebbe dunque essere quella di gestire autonomamente i propri diritti di immagine che vengono come di consueto gestiti dal Napoli per i suoi giocatori. Secondo le indiscrezioni provenienti dal Corriere dello Sport, i partenopei proporanno di rinnovare il contratto ad Insigne spalmandogli l’ingaggio come recentemente accaduto con Messi al Barcellona. La situazione potrebbe evolversi a vacanze concluse per Insigne ed intanto l’Inter rimane attenta ai nuovi sviluppi.

Il Napoli in questi mesi di calciomercato estivo deve come sempre guardarsi bene dagli assalti delle altre big d’Europa nei confronti dei suoi campioni ed in questo senso il calciatore più chiacchierato resta Kalidou Koulibaly. Accostato con insistenza al Tottenham, Koulibaly pareva essere vicino al trasferimento in Premier League lo scorso anno quando si ipotizzava un suo approdo al Chelsea per addirittura 70 milioni di euro ma al momento la cifra che gli Spurs sarebbero disposti a spendere non sarebbe superiore ai 35 milioni. In più il nuovo allenatore Luciano Spalletti ha fatto sapere senza mezzi termini che punterebbe molto volentieri su Koulibaly per il suo Napoli, specialmente cosiderando le difficoltà nel trovare un sostituto all’altezza. A questo punto il destino di Koulibaly dovrebbe essere ancora ai piedi del Vesuvio ma il Napoli valuterà eventuali offerte concrete se arriveranno nelle prossime settimane.

