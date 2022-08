CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ All.PSG: “Navas è nostro e ci sarà con il Tolosa”

Calciomercato Napoli news, Galtier si tiene Keylor Navas al PSG

In questa sessione di calciomercato estivo ormai ufficialmente agli sgoccioli i dirigenti del Napoli stanno ancora continuando a muoversi per sistemare l’organico a disposizione di mister Luciano Spalletti nel corso della stagione appena cominciata. In casa partenopea si sta in particolare cercando un nuovo portiere da aggiungere alla rosa ed il nome caldo da alcune settimane è quello di Keylor Navas, costaricense del PSG con cui ha un contratto ancora valido fino al giugno del 2024. L’estremo difensore starebbe trattando la buonuscita con i parigini non volendo perdere nemmeno un euro dei 9 milioni che percepisce annualmente.

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida col Tolosa, l’allenatore dei parigini Christophe Galtier ha però dichiarato: “Voi lo sapete e scrivete che Fabian è molto vicino al PSG. Noi l’abbiamo puntato molto tempo fa e ora delle discussioni sono in corso, ma nulla è ancora ufficiale. Abbiamo già visto, in passato, alcuni affari che erano ad un passo e poi alla fine sono saltati. Navas? Ad oggi è un portiere del PSG e lui sì che farà parte del gruppo per la partita col Tolosa.” La possibilità di vedere Navas al Napoli appare duqneu al momento abbastanza complicata e l’affare potrebbe non andare in porto anche per la gioia di Alex Meret, che si giocherebbe la titolarità solamente con Salvatore Sirigu, arrivato da poco a parametro zero.

Calciomercato Napoli news, preso il giovane Landry Boni dal Milan

Il Napoli è alle prese con diverse trattative ma anche in questa sessione estiva di calciomercato la società di Aurelio De Laurentiis si sta dimostrando come una delle più attente ai giovani di prospettiva. I partenopei si sono infatti assicurati il diciottenne Landry Boni dal settore giovanile del Milan: trequartista ivoriano classe 2004, lo scorso anno Bony si è distinto avendo realizzato tre reti e fornito un assist vincente in 29 apparizioni complessive.

