Calciomercato Napoli news/ Arsenal in pressing su Osimhen, torna di moda Nandez

Sono diversi i dossier di calciomercato aperti sul tavolo del Napoli. Tutta da definire la parabola di Osimhen. Arrivato due anni fa dal Lille, l’attaccante nigeriano ha attirato l’interesse dei top club europei, a partire dall’Arsenal. Aurelio de Laurentiis chiede 100 milioni di euro per il suo cartellino e i Gunners sono pronti a lanciare l’assalto. L’alternativa è Gabriel Jesus del Manchester City.

La dirigenza partenopea non ha intenzione di farsi cogliere impreparata e sono diversi i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuntoli. In cima alla lista c’è Gianluca Scamacca, esploso definitivamente con la maglia del Sassuolo. I neroverdi chiedono 40 milioni di euro per il vivaio Roma ma c’è da battere la concorrenza del Paris Saint-Germain. Riflettori accesi anche su Giovanni Simeone, reduce da una stagione pazzesca con la maglia dell’Hellas Verona.

CALCIOMERCATO NAPOLI: TORNA DI MODA NANDEZ

Osimhen ma non solo, il calciomercato estivo potrebbe segnare altre partenze da casa Napoli. Secondo Radio Kiss Kiss, anche Andrea Petagna potrebbe salutare il Maradona: sulle sue tracce Monza e Salernitana. In bilico anche la posizione di Matteo Politano. L’esterno offensivo è in rottura con Luciano Spalletti e il suo profilo fa gola al Valencia di Gennaro Gattuso. Ma non solo: secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira anche la Fiorentina è in corsa. Da valutare anche la posizione di Diego Demme: il tedesco piace alla compagine spagnola sopra citata, ma non mancano le offerte dalla Germania. Infine, riflettori accesi sul destino di Adam Ounas: in scadenza di contratto nel 2023, il fantasista algerino piace a Monza e Torino. Calciomercato in uscita ma anche in entrata. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli è tornato a riflettere sul nome di Nahitan Nandez. Il centrocampista sudamericano è in uscita dal Cagliari e gli azzurri sono pronti a sfidare il Monza per assicurarsi le sue prestazioni.

