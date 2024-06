Calciomercato Napoli news/ Conte insiste per Lukaku e Spinazzola: ecco la tattica! (21 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LUKAKU E SPINAZZOLA SONO GLI OBIETTIVI DI CONTE

Ancora poca decisione sul calciomercato Napoli con Antonio Conte che sta cercando di indirizzare le mosse di Giovanni Manna verso calciatori che già conosce e potrebbero velocizzare il processo di adattamento della rosa al suo gioco. Si fa sempre più forte il nome di Romelu Lukaku che Conte ha allenato all’Inter e vorrebbe riportare in Italia nella sua avventura con il Napoli in caso di cessione di Victor Osimhen. L’attaccante belga ha rifiutato l’Arabia Saudita dicendosi volenteroso di proseguire la sua carriera nel calcio europeo con il Chelsea che non ha intenzione di tenerlo e vorrebbe liberarsi del suo cartellino il prima possibile. Il grande ostacolo rimane proprio il club londinese che sembra non voler aprire al prestito di Lukaku e vorrebbe lasciarlo andare solo a titolo definitivo per una cifra che si aggirerà intorno ai 30 milioni di euro. Il Napoli rimane vigile sulla situazione Lukaku e approfondisce anche il discorso di calciomercato per Leonardo Spinazzola che andrà in scadenza con la Roma e sarà sul mercato degli svincolati dopo il 30 giugno.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Si accelera per Buongiorno, Lukaku dice no all'Arabia (21 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, BUFERA DE LAURENTIIS A BARI

Non c’è solo calciomercato Napoli per il club partenopeo che fa parlare di sé per via delle dichiarazione di Aurelio De Laurentiis che hanno infiammato la piazza di Bari aprendo enormi polemiche contro la gestione del club pugliese. De Laurentiis aveva dichiarato di voler rimanere a Bari fino al 2028 dicendo che, dopo di lui, i biancorossi potevano rimanere dove sono o addirittura fallire. Queste parole hanno accesso i tifosi baresi che sono in aperta contestazione con la società gestita dal figlio Luigi De Laurentiis fresco della salvezza ai playout contro la Ternana. Luigi De Laurentiis ha parlato in toni molto chiari del continuo disturbo che gli arreca il padre nella gestione del Bari e di come sbagli spesso i modi e il tempo delle sue dichiarazioni. Ha poi aggiunto che si dissocia completamente dalle parole utilizzare da Aurelio De Laurentiis sottolineando come sia più complicato lavorare se ha impedimenti da parte del padre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA