CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Fabian Ruiz vicino al PSG, diversi club su Demme e Gaetano

Calciomercato Napoli news, Fabian Ruiz vicinissimo al Paris Saint-Germain

Dopo la tenelenovela Raspadori, in casa Napoli sta assumendo i connotati del tormentone di calciomercato anche l’eventuale passaggio di Fabian Ruiz al Paris Saint-Germain. I parigini avrebbero manifestato un certo interesse nei confronti dello spagnolo del Napoli, con cui ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 e quindi tra meno di un anno, da diverse settimane ormai sebbene la trattativa non sia mai realmente giunta alla sua conclusione.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Giuntoli: "Ruiz piace al PSG, abbiamo due bravi portieri"

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, il ventiseienne avrebbe preferito tornare a giocare in Patria ma avrebbe ascoltato fin da subito l’interesse dei parigini nei suoi confronti e adesso sarebbe vicinissimo ad approdare in Ligue 1. Il Napoli valuta il cartellino di Fabian Ruiz qualcosa in più rispetto ai 20 milioni di euro offerti dai francesi con cui si continua a trattare pure per il portiere Keylor Navas.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ufficiale l'arrivo di Giacomo Raspadori dal Sassuolo

Calciomercato Napoli news, Demme e Gaetano potrebbero partire

Oltre a Fabian Ruiz, in uscita dal Napoli in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato ci sarebbero anche altri giocatori come ad esempio Diego Demme. Il centrocampista tedesco sarebbe infatti finito nel mirino di almeno tre società e cioè il Torino, il Bologna ed all’estero il Valencia allenato da Gennaro Gattuso. Un altro nome chiacchierato sul mercato è quello del ventiduenne Gianluca Gaetano che i partenopei terrebbero volentieri nonostante l’interesse della Cremonese.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Napoli news/ Ufficiale Ndombele, Spalletti: "Abbiamo portieri forti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA