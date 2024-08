Il voto al calciomercato del Napoli si assesta su un ottimo 7.5 grazie a una vera e propria “remuntada” da parte del direttore sportivo Manna (voto 7) nell’ultima settimana. Dopo la disfatta di Verona l’umore di Antonio Conte era sul nero, si è schiarito decisamente avendo ricevuto innanzitutto il suo pallino, Romelu Lukaku (voto 7) per il quale ADL ha sfondato il muro dei 30 milioni per accontentare il suo allenatore, senza aspettare la cessione di Victor Osimhen.

Già, l’affare Osimhen (voto 4.5) che alla fine non si è concretizzato né col Paris Saint Germain, né col Chelsea né con l’Al-Alhy. Tenere il bomber dello Scudetto da fuori rosa sembra una vera eresia, ci sono dei mercati che sono ancora aperti ma l’ingaggio del nigeriano potrebbe davvero essere un macigno. Questo non ha impedito al Napoli di spendere ciò che servita, a partire da colpo Buongiorno (voto 7.5) in difesa, al quale Conte teneva particolarmente.

PAGELLE CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: CALIBRI PESANTI A CENTROCAMPO

Negli ultimi giorni poi Antonio Conte ha potuto letteralmente stappare lo champagne, grazie ai colpi che hanno completato un centrocampo che, in un Napoli senza Coppe, fa pensare addirittura ad ambizioni da Scudetto. Oltre a Scott McTominay (voto 7.5), gioiello scozzese temprato da mille battaglie sul palcoscenico della Premier League, è arrivato anche Billi Gilmour (voto 7.5) testimonianza della voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo nonostante il mancato introito della cessione di Osimhen.

Anche sul piano delle cessioni il Napoli, detto dell’eccezione Osimhen, si è mosso nel migliore dei modi, con Lindstrom, Cajuste e Ostigard (voto 7) smistati in maniera tempestiva e più che convincente. Senza dimenticare un’operazione a parametro zero come quella di Spinazzola (voto 7) che avrebbe sicuramente fatto felice Conte considerando i trascorsi in Nazionale di “Spina” con il tecnico salentino, che è stato puntualmente accontentato.

