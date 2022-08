CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Giuntoli: “Ruiz piace al PSG, abbiamo due bravi portieri”

Calciomercato Napoli news, il ds Giuntoli su Fabian Ruiz al PSG

La dirigenza del Napoli continua a lavorare per sistemare la rosa in questa parte finale della sessione estiva di calciomercato. Gli azzurri potrebbero presto cedere Fabian Ruiz al Paris Saint-Germain, club da cui potrebbe invece arrivare il portiere Keylor Navas. Intervistato da DAZN prima della sfida vinta per 4 a 0 contro il neo promosso Monza, il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sulla situazione dello spagnolo ed ha commentato l’acquisto di Giacomo Raspadori dal Sassuolo.

Il dirigente napoletano ha spiegato: “Fabian non c’è, è sul mercato. Vogliamo giocatori che pensano a giocare, non al mercato. Ruiz ha un interessamento del Psg. Per altre cose siamo distanti e in alto mare. Pensiamo ai portieri bravi che abbiamo, ne abbiamo già due. Abbiamo una rosa competitiva anche se dovesse partire Fabian. Trattativa anche lunga per Raspadori, alla fine abbiamo trovato la quadra grazie anche al presidente che è stato molto generoso, per una trattativa importante per il Napoli. Può dare un’alternativa di modulo per Spalletti, dal 4-3-3 al 4-2-3-1.”

Nella vittoria conquistata per 4 a 0 ieri contro il Monza il Napoli ha avuto modo di poter contare sul ventunenne Khvicha Kvaratskhelia, arrivato dalla Dinamo Batumi durante questa finestra di calciomercato ancora in corso. Al termine della gara in conferenza stampa il tecnico Luciano Spalletti ha spiegato: “”Questi calciatori qui sono seri, i tifosi si possono fidare di questi ragazzi. Se qualche volta non gli è riuscito è perchè non ce l’hanno fatta, non perchè non gli interessano i risultati. Ora dobbiamo proseguire così, dobbiamo inserire questi nuovi perchè hanno fatto un solo allenamento ed ho ritenuto rispettoso far giocare quelli che si sono allenati tutta l’estate con noi. Il presidente è stato bravo a portarli qui, ma non vanno inseriti solo perchè sono calciatori nuovi. Posso anche non inserirli, quelli che hanno giocato ci permettono di poterli valutare in allenamento senza buttarli nell’arena alla cieca. Kvaratskhelia ha ancora troppa pressione addosso, appena lui si libererà delle pressioni che ha addosso vi farà vedere che giocatore è. È già abbastanza, ma sa far di più. Oggi qualche volta di più l’ha tenuta e messo in discussione il suo uno contro uno che è fulmineo. A chi somiglia? Voi siete più bravi di me a fare i giochini.”

