Calciomercato Napoli news/ Kim Min-Jae e Solbakken in arrivo per la rosa di Spalletti

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per varie zone del campo in questi mesi di calciomercato estivo. Nello specifico, analizzando la situazione del reparto arretrato, dopo la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea gli azzurri avrebbero bisogno di un nuovo centrale a cui affidare le chiavi della difesa ed il profilo individuato sarebbe quello di Kim Min-jae del Fenerbahçe. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore, il Napoli ha deciso di versare ai gialloneri i 20 milioni di euro fissati per la clausola rescissoria.

Stando a quanto riportato da Il Mattino, il Napoli avrebbe inoltre già fissato le visite mediche di rito per il centrale sudcoreano. Dal Fenerbahçe potrebbe però arrivare anche Altay Bayındır, portiere turco con una valutazione di 25 milioni di euro. Come rivelato da Sky Sport, i partenopei avrebbero messo gli occhi pure sul ventiquattrenne specialmente nel caso in cui dovessero essere confermati i rumors sull’addio di Alex Meret.

Calciomercato Napoli news, ecco Ola Solbakken per l’attacco

Detto della difesa, il Napoli potrebbe combinare qualcosa anche in attacco in questa finestra di calciomercato. Per Sky Sport il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe già raggiunto l’intesa pure per Ola Solbakken, punta del Bodo/Glimt accostata recentemente pure alla Roma. L’arrivo di Solbakken ai piedi del Vesuvio sarebbe previsto per gennaio, ovvero quando sarà terminato il contratto con i gialloneri e nel frattempo il ventitreenne avrà modo di recuperare in 2/3 mesi dall’infortunio rimediato ad una spalla.

