CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Lo United insiste per Osimhen, niente da fare per Ounahi

Calciomercato Napoli news, il Manchester United vorrebbe Osimhen

In casa Napoli i dirigenti, oltre a pensare ad eventuali movimenti in entrata ed in uscita, si devono anche guardare bene le spalle dai possibili assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni in questi giorni di calciomercato invernale. Uno degli elementi della rosa a disposizione di mister Spalletti più chiacchierati in questo senso è Victor Osimhen, finito nel mirino in particolare del Manchester United. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il valore del nigeriano è arrivato fino a 150 milioni di euro ed in estate i Red Devils potrebbero rifarsi sotto per accaparrarselo.

Calciomercato Napoli news, Ounahi si trasferisce al Marsiglia di Tudor

Il Napoli deve però fare i conti con una mezza delusione in questa sessione invernale di calciomercato. L’obiettivo Azzedine Ounahi, sotto contratto con l’Angers SCO, si starebbe infatti per trasferire all’Olympique Marsiglia allenato da mister Igor Tudor per circa 10 milioni di euro. Niente da fare dunque per gli azzurri che avrebbero voluto aggiudicarsi il marocchino che ha fatto molto bene al Mondiale in Qatar magari a giugno.

Calciomercato Napoli news, il prezzo del cartellino di Kvaratskhelia

Uno dei motivi della grande stagione vissuta dal Napoli è senz’altro l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia durante il calciomercato estivo. Il georgiano ha stupito tutti ma non i dirigenti del club campano che hanno puntato su di lui acquistandolo per appena dieci milioni di euro. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ora il cartellino del numero settantasette vale addirittura 80 milioni di euro ed i partenopei vogliono continuare a contare su di lui per lungo tempo.

