Calciomercato Napoli news/ Mangala e Casale i nuovi obiettivi

Calciomercato Napoli news, Koulibaly e Fabian Ruiz in bilico!

Il calciomercato del Napoli stenta a decollare ma ci sono diversi nomi che continuano ad alternarsi sul taccuino del direttore sportivo Giuntoli. C’è un interesse crescente per Nicolò Casale, difensore centrale del Verona ed elemento difensivo eclettico: sul giocatore da diverse settimane c’è la Lazio, il Verona però è pronto ad ascoltare tutte le proposte, compresa quella dei partenopei che continuano a monitorare la situazione in caso di partenza di Kalidou Koulibaly.

Orel Mangala è un altro nome accostato al Napoli nelle ultime ore: Il mediano belga gioca in Bundesliga con lo Stoccarda e potrebbe fare al caso degli azzurri in caso di partenze eccellenti sulla linea mediana. Demme e Fabian Ruiz sono in bilico e Mangala potrebbe essere il nome giusto: nell’ultima Bundesliga ha collezionato 28 presenze, realizzando 1 gol e 4 assist e ha caratteristiche negli inserimenti che Luciano Spalletti potrebbe gradire particolarmente a livello tattico.

Calciomercato Napoli: dietrofront possibile in attacco. Nelle ultime ore si è raffreddata la pista che porterebbe Federico Bernardeschi a vestire la maglia azzurra nella prossima stagione. Le richieste sull’ingaggio non hanno convinto il club e Bernardeschi ora potrebbe entrare nel radar di Milan e b. I nomi di calciomercato per l’attacco però non sono molti al momento, col Napoli che pensa soprattutto al rinnovo di Dries Mertens, che nonostante le scaramucce che durano dalla fine del campionato potrebbe essere sempre possibile. La distanza tra domanda e offerta si sta assottigliando molto e il belga potrebbe accontentarsi di un’offerta di poco superiore ai due milioni di euro a stagione, praticamente la metà rispetto alla prima richiesta, per restare sotto il Vesuvio. Il che risolverebbe un bel problema al presidente Aurelio De Laurentiis, che potrebbe poi concentrarsi solo sul rinnovo di Kalidou Koulibaly, altra patata bollente del mercato napoletano.

