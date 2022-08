CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ndombele o Lukic nel mezzo, Navas al posto di Meret

Calciomercato Napoli news, Ndombele o Lukic al posto di Fabian Ruiz

Il Napoli è molto attivo in questo agosto di calciomercato tra movimenti in entrata ed in uscita per potenziare la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti. I partenopei stanno infatti trattando con il Paris Saint-Germain per la cessione di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo che aspetta di poter approdare in Ligue 1 mentre non è stato convocato per l’esordio in campinato previsto per oggi contro l’Hellas Verona.

Al fine di sostituirlo in maniera adeguata, i campani stanno valutando il profilo di Tanguy Ndombele per la mediana dato che il calciatore sarebbe in uscita dal Tottenham di Antonio Conte. Tuttavia, il problema principale per l’arrivo di Ndombele ai piedi del Vesuvio sarebbe rappresentato dall’ingaggio del calciatore pari a 7 milioni di euro, una cifra questa troppo alta per gli standard societari del Napoli che spingerebbero affinchè i londinesi paghino almeno parte dell’ingaggio per la prossima stagione. In alternativa potrebbe prendere quota il nome di Sasa Lukic: il giocatore ha fatto sapere al Torino di voler lasciare i granata che lo valutano però ben 20 milioni di euro.

Calciomercato Napoli news, Navas in arrivo oppure Meret rinnova

Il Napoli ha intenzione di sistemare anche la situazione in porta in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. L’obiettivo sarebbe stato individuato in Keylor Navas, chiuso al Paris Saint-Germain dal titolare Gianluigi Donnarumma, ma, come ricordato da Sport Mediaset, gli azzurri gradirebbero che i francesi partecipassaro al pagamento dell’ingaggio dell’estremo difensore in maniera analoga all’operazione che porterebbe Ndombele in Campania dal Tottenham. Se dovesse saltare l’arrivo del costaricense, allora i partenopei proveranno a chiudere per il rinnovo di Alex Meret, destinato a partire in caso contrario.

