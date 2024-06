Calciomercato Napoli news/ Nel mirino di Conte il fenomeno Vitor Roque del Barcellona (23 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, FORTE INTERESSE PER VITOR ROQUE DEL BARCELLONA

Con l’arrivo di Antonio Conte sembra sempre più ambizioso il calciomercato Napoli con De Laurentiis che sta lavorando per consegnare al nuovo allenatore una squadra che possa, fin da subito, essere competitiva e provare a vincere un trofeo già nella prima stagione. In attesa di decidere il futuro di Osimhen e Kvaratskhelia, i partenopei stanno sondando il calciomercato alla ricerca di calciatore che possano completare il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte. Il suggestivo nome delle ultime ore arriva dal Barcellona e si tratta del talentuosissimo classe 2005 Vitor Roque che ha già giocato 14 partite con i blaugrana mettendo a segno due reti ma stupendo il mondo per il suo incredibile istinto sotto porta. Vitor Roque è uno dei potenziali craque mondiali ed il Barcellona è stato il club più veloce a credere in lui e portarlo in Europa dopo prestazioni impressionanti in Brasile con il colori dell’Athletico Paranaense con il quale ha messo a segno 17 reti in 54 presenze.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, VITOR ROQUE PIACE ANCHE AD ATLETICO MADRID, PORTO E FIORENTINA

Il Barcellona non ha intenzione di privarsi di Vitor Roque a titolo definito ma aprirebbe ad un prestito per fargli mettere un importante minutaggio nelle gambe nel calcio europeo e lasciarlo crescere senza le eccessive pressioni dell’ambiente blaugrana. Il calciomercato Napoli potrebbe aver fiutato l’odore di colpaccio di calciomercato e ha messo nel mirino l’attaccante brasiliano che ha buone possibilità di approdare in Italia e lavorare con Antonio Conte. Su Vitor Roque, però, non ci sono solo gli azzurri che dovranno contendersi la trattativa con l’Atletico Madrid e il Porto che vorrebbero prenderlo in prestito con il Barcellona che li ha messi in cima alla lista di gradimento per via della somiglianza al contesto blaugrana. C’è anche un altro club della Serie A sul brasiliano con la Fiorentina di Raffaele Palladino alla ricerca di un nuovo attaccante e fortemente interessata a Roque per la prossima stagione.











