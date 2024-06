Calciomercato Fiorentina News/ Ballottaggio Retegui-Lucca, ma il sogno per l’attacco è Depay (20 giugno 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS: BONAVENTURA RESTA E RINNOVA

Il calciomercato Fiorentina sta cominciano a prendere forma. L‘arrivo di Raffaele Palladino ha sicuramente dato il via alle operazioni di mercato con l’ex tecnico del Monza che ha già parlato con la società circa i movimenti da fare. Dopo i tre anni con Vincenzo Italiano, i Viola hanno nel mirino un trofeo, vera pecca della gestione dell’ultimo allenatore che però ha dato identità e consapevolezza alla squadra.

DIRETTA/ Fiorentina Empoli U17 (risultato finale 1-3): risolvono Menconi e Campaniello! (oggi 19 giugno 2024)

Tra i protagonisti di quel ciclo c’è sicuramente Giacomo Bonaventura. Autentico jolly della trequarti offensiva toscana, l’ex Atalanta è destinato a rimanere un giocatore della Fiorentina anche dopo l’addio di Italiano. È previsto nei prossimi giorni un incontro decisivo per il prolungamento di contratto di un giocatore che potenzialmente potrebbe diventare ancora più centrale con Palladino.

DIRETTA/ Atalanta Fiorentina (risultato finale 2-3) streaming video tv: la Dea chiude quarta (2 giugno 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS: COLPO DEPAY? L’INGAGGIO È ALTO, MA…

Archiviata la questione Bonaventura, il calciomercato Fiorentina si sta sposta in attacco. Uno dei grandi problemi della storia recente dei Viola è lampante mancanza di gol da parte delle punte. Beltran e Nzola non hanno dato i numeri che la società voleva, tantomeno l’acquisto di gennaio Belotti, ora destinato a tornare a Roma per trovare un’altra sistemazione. Per questo adesso la Fiorentina vuole andare sul sicuro acquistando un attaccante dalla Serie A dal rendimento, sulla carta, assicurato.

I due nomi di calciomercato più gettonati sono Lorenzo Lucca e Mateo Retegui: gli attaccanti di Udinese e Genoa, con valutazione diverse, potrebbero dare alla Fiorentina una quindicina di gol in più che a Palladino di certo farebbero comodo. Detto questo, Lucca è stato riscattato da poco dai bianconeri e dunque non si accontenteranno della prima cifra proposta, avendo dalla propria un stagione recente molto positiva. Dall’altra col Genoa sarà ancora più difficile dato che, oltre ad essere in Nazionale, ha molta più concorrenza sul mercato.

Calciomercato Fiorentina News/ Nico Gonzalez ai saluti, Carboni o Berardi per sostituirlo (30 maggio 2024)

Si sa, il calciomercato regala spesso sogni e uno di questi per la Fiorentina è Memphis Depay. Seguito anche dal Milan come alternativa a Zirkzee, l’attaccante dell’Atletico Madrid saluterà Simeone e compagni a fine giugno, in concomitanza col suo contratto che non verrà rinnovata e scadrà appunto tra una decina di giorni. Ammesso che sia ancora da trovare l’accordo in termini di interesse con l’olandese, il nodo più grande è relativo all’ingaggio con 4 milioni netti a stagione di richiesta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA