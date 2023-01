CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ounahi sembra più vicino, due in arrivo dalla Serie B

Calciomercato Napoli news, Ounahi preferisce i partenopei

Il Napoli è alla ricerca di elementi in grado di migliorare ulteriormente il livello della squadra a disposizione di mister Luciano Spalletti in questi giorni di calciomercato invernale. I partenopei hanno messo nel mirino un giocatore in particolare, ovvero il ventiduenne Azzedine Ounahi dell’Angers SCO. Per aggiudicarsi il marocchino che si è ben distinto al Mondiale in Qatar con la sua Nazionale i partenopei avrebbero già offerto 15 milioni di euro, troppo pochi secondo la società francese per convincersi a liberarlo. Accostato anche al Leeds United, stando alle indiscrezioni più recenti lo stesso Ounahi starebbe preferendo il Napoli come prossima tappa per la sua carriera.

Calciomercato Napoli news, Cheddira e Caprile per l’estate

Oltre all’estero, il Napoli è sempre attento anche ai giocatori che militano in Italia in fase di calciomercato. I campani vorrebbero infatti aggiudicarsi due calciatori di proprietà del Bari per la prossima estate: Walid Cheddira ed Elia Caprile, che potrebbero presto essere acquistati per poi continuare il resto della stagione con i pugliesi. Essendo il Bari comunque di proprietà dei De Laurentiis, il Napoli ha tempo per decidere il da farsi nel corso delle prossime settimane.

Calciomercato Napoli news, ecco il prezzo del cartellino di Osimhen

Un giocatore che non dovrebbe lasciare il Napoli nel prossimo futuro è Victor Osimhen, accostato al Manchester United durante la passata sessione estiva di calciomercato. Stando a quanto rivelato da Il Mattino, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, al fine di tutelarsi rispetto alle tante richieste per il calciatore, avrebbe posto una valutazione da 140 milioni euro per il cartellino del nigeriano Osimhen. In questo modo si spera dunque di evitare assalti improvvisi al ribasso e, in caso di addio, il Napoli avrà modo di cercare quantomeno un sostituto.

