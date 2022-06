Calciomercato Napoli news/ Piace Broja. Scambio Fabian Ruiz-De Paul?

Il calciomercato del Napoli sta per entrare nel vivo e si moltiplicano le indiscrezioni sulle mosse della dirigenza partenopea. Interessante indiscrezione riportata da Radio Kiss Kiss Napoli: Fabian Ruiz fa gola all’Atletico Madrid e gli azzurri starebbero pensando ad uno scambio. La dirigenza campana, infatti, avrebbe chiesto in cambio Rodrigo De Paul, profilo che piace da tempo a Giuntoli.

Tanti i nomi per l’attacco e sulla corsia sinistra il preferito è Gerard Deulofeu. Lo spagnolo è considerato l’erede ideale di Lorenzo Insigne, ma la dirigenza napoletana valuta anche le alternative per non farsi cogliere impreparata in caso di imprevisti: sul taccuino i nomi di Josip Brekalo (Wolfsburg) e Riccardo Orsolini (Bologna).

CALCIOMERCATO NAPOLI: SPUNTA BROJA (CHELSEA)

Diversi gli obiettivi di calciomercato del Napoli anche per la fascia destra. Federico Bernardeschi è uno dei principali candidati, ma attenzione al nome nuovo: secondo Il Mattino, Giuntoli sta monitorando Adnan Januzaj, esterno offensivo belga in scadenza di contratto con la Real Sociedad. Il futuro di Osimhen resta da chiarire, con il Bayern in agguato, ma non mancano i calciatori nel mirino di Giuntoli per il reparto avanzato. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha messo nel mirino Armando Broja. Il calciatore del Chelsea è reduce da un’ottima stagione in prestito al Southampton e il suo possibile arrivo non dipenderà dal futuro del nigeriano. Attesi aggiornamenti sulla corsia sinistra di difesa. Secondo il Daily Mail, gli azzurri sono interessati a Hickey, laterale mancino di proprietà Bologna. Sulle sue tracce anche quattro club di Premier League: Arsenal, Newcastle, Brentford e Aston Villa. Nessun dubbio, invece, sul futuro di Mario Rui: “Ho ancora altri tre anni di contratto a Napoli, è una città in cui mi trovo molto bene insieme con la mia famiglia, non ho intenzione di lasciare il club e andar via”, le sue parole ai microfoni di Sport TV.

