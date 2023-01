CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Possibile scambio Sirigu-Gollini, Jashari rimpiazza Demme

Calciomercato Napoli news, ipotesi di scambio con la Fiorentina per Sirigu

In casa Napoli si sta parlando molto della situazione portieri in questa finestra invernale di calciomercato. Il titolare Alex Meret non sembra essere in bilico nonostante qualche voce emerse nelle scorse settimane a giudicare dal rendimento offerto in campo anche contro la Juventus mentre non sembra essere certo della permanenza Salvatore Sirigu, molto chiacchierato in chiave mercato anche per la Serie B. Tuttavia, nelle ultime ore sembra prendere corpo la possibilità di uno scambio con la Fiorentina vedendo Sirigu in Toscana e Pierluigi Gollini ai piedi del Vesuvio. In viola Gollini non avrebbe convinto Italiano che gli preferirebbe Terraciano e, pur dovendo ricoprire il ruolo di secondo, Gollini avrebbe maggiori chances di vincere un trofeo in questa stagione.

Calciomercato Napoli news, Jashari in caso di partenza di Demme

Un giocatore che potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato invernale è Diego Demme. Sebbene goda della stima dell’allenatore Luciano Spalletti, Demme non sta trovando molto spazio in campo e piace a diversi club tra cui i turchi dell’Adana Demirspor guidati dal tecnico Vincenzo Montella. Se il tedesco dovesse salutare i partenopei, allora Giuntoli tenterà di aggiudicarsi Ardon Jashari, ventenne dell’FC Lucerna.

Calciomercato Napoli news, le ultime sul riscatto di Bereszynski

Intanto il Napoli si è aggiudicato Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria in questa prima parte di calciomercato invernale. Il polacco è arrivato con la formula del prestito per dare un’alternativa valida al capitano Giovanni Di Lorenzo, spedendo in Liguria il giovane Alessandro Zanoli a titolo temporaneo. Secondo quanto rivelato da Przeglad Sportowy, gli azzurri potrebbero riscattare l’esterno polacco a giugno per 1,8 milioni di euro ed in questo caso il trentenne si legherebbe ai partenopei per altri due anni.

