CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Si accelera per Raspadori, Zielinski può partire

Il calciomercato del Napoli potrebbe presto far registrare un altro importante colpo in entrata. Dopo il difensore coreano Kim Min Yae, pronto a sostituire Kalidou Koulibaly e già al lavoro nel ritiro di Castel di Sangro, il Napoli sta lavorando anche su un altro profilo per l’attacco: Giacomo Raspadori, astro nascente del calcio italiano e già stabilmente nel giro della Nazionale di Roberto Mancini. Secondo il giornalista di Sky Francesco Modugno l’accordo col calciatore c’è già, bisogna convincere il Sassuolo con un’offerta da 30 milioni di euro che sarebbe già stata avanzata:

“Arrivano conferme su Giacomo Raspadori, è il profilo scelto da Spalletti, il più simile a Mertens in Italia, è l’obiettivo di calciomercato del Napoli. La trattativa è già cominciata, il Napoli è pronto a investire 30 milioni di euro. C’è la disponibilità del giocatore. Il Sassuolo fa resistenza dopo anche aver ceduto Scamacca ma è consapevole che Raspadori ha le sue mire. Una soluzione per il Sassuolo potrebbe essere rinnovare il contratto e promettergli la cessione la prossima stagione.”

Calciomercato Napoli news, Zielinski potrebbe partire

Calciomercato Napoli, con l’offerta giusta anche i pezzi pregiati possono partire: lo si è visto con Kalidou Koulibaly, approdato al Chelsea con una trattativa anche relativamente veloce. E anche Piotr Zielinski potrebbe diventare presto un nome caldo del mercato. Secondo quanto riferito da Sky per il giocatore polacco sarebbe pronta un’offerta da 40 milioni di euro da parte del West Ham, sufficiente per il Napoli per cedere Zielinski e movimentare ulteriormente un mercato che ha bisogno di una sferzata dopo tante partenze. Su Zielinski, se gli Hammers non affonderanno velocemente il colpo, potrebbe inserirsi anche la Lazio in caso di cessione di Milinkovic-Savic. Con una grande cifra incassata per la cessione del serbo la Lazio virerebbe sul polacco del Napoli, che sarebbe la prima scelta indicata da Maurizio Sarri per l’eventuale sostituzione di Milinkovic.

