CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Simeone in e Petagna out, Navas nel mirino per la porta

Calciomercato Napoli news, Simeone sostituisce Petagna che va al Monza

Il Napoli si sta muovendo per sistemare l’organico a disposizione di mister Luciano Spalletti in questo agosto di calciomercato estivo. Nelle scorse ore i partenopei hanno dato il via libera per la cessione di Andrea Petagna al Monza con l’attaccante sbarcato ieri sera a Milano ed oggi impegnato nelle visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto con i brianzoli dove si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento della salvezza.

Al fine di rimpiazzare l’ex Milan e Spal i campani si sono aggiudicati Giovanni Simeone dall’Hellas Verona dopo che il patron De Laurentiis aveva già raggiunto l’intesa con il numero uno dei gialloblu Setti. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, ai veneti andranno 14 milioni di euro mentre il calciatore argentino arriverà in presetito con diritto di riscatto e firmerà un contratto quinquennale da un anno più tre oltre all’opzione per un’ulteriore annata.

Calciomercato Napoli news, Navas ancora in bilico al Paris Saint-Germain

Detto dell’attacco, il Napoli pensa anche ad un nuovo portiere in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Preso Sirigu a parametro zero, i campani potrebbero presto mettere le mani pure su Keylor Navas del Paris Saint-Germain, dove il titolare per questa stagione sarà l’italiano Gianluigi Donnarumma. In merito alla possibile partenza del costaricense, il tecnico dei parigini Galtier in conferenza stampa ha spiegato: “Navas è un grande giocatore che va rispettato molto. No, non accetta di essere il numero due, e per fortuna. So che ha attirato l’interesse di alcune squadre. È un grande professionista in allenamento. Se ne andrà? Ha alcuni interessi, vedremo.”

