CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Simeone per rimpiazzare Andrea Petagna, West Ham su Lozano

Il Napoli è al lavoro in queste settimane di calciomercato estivo per provare a sistemare l’organico a disposizione di mister Luciano Spalletti in vista della stagione che sta per cominciare. Dando uno sguardo alla situazione per quanto concerne il reparto avanzato, gli azzurri sembrano essere ormai rassegnati alla partenza di Andrea Petagna, sempre di più ad un passo dal neo promosso Monza di Galliani e Berlusconi con il giocatore deciso a trovarsi una nuova sistemazione per poter giocare con maggior continuità.

Nell’ottica di rimpiazzare Petangna, come emerso dalle indiscrezioni dei giorni scorsi, i partenopei sarebbero vicinissimi all’acquisto di Giovanni Simeone, attualmente sotto contratto con l’Hellas Verona fino al giugno del 2026. I gialloblu chiedono 18 milioni di euro per convincersi a lasciar partire l’argentino che lo scorso anno è stato in grado di collezionare ben 17 reti e 6 assist in 37 apparizioni complessive tra campionato e Coppa Italia. Il Napoli sarebbe arrivato ad offrire 15 milioni e la prossima settimana la trattativa potrebbe essere conclusa in maniera definitiva.

Calciomercato Napoli news, West Ham interessato a Hirving Lozano

In attacco però potrebbe partire anche un altro calciatore in questa finestra di calciomercato. Il messicano Hirving Lozano sarebbe infatti finito nel mirino degli inglesi del West Ham e la richiesta del Napoli per il cartellino dell’ex PSV Eindhoven sarebbe da 20 milioni di euro ricordando che, come spiega Sport Mediaset, era stato pagato addirittura 40 milioni di euro appena 3 anni fa. Legato agli azzurri fino al giugno del 2024, Lozano l’anno passato ha raccolto sei reti ed altrettanti assist in 37 presenze tra campionato e coppe.

