Calciomercato Napoli News: non solo Garnacho, spunta Karim Adeyemi

Il calciomercato Napoli sta ancora cercando un sostituto per Kvicha Kvaratskhelia partito ormai in direzione di Parigi, con i 75 milioni che arriveranno dalla sua cessione Giovanni Manna vorrebbe concludere più di un acquisto ma portando in azzurro giocatori di livello europeo è quindi fondamentale che siano fermamente decise le scelte fatte per sostituire il georgiano. Il nome più gradito da Antonio Conte sarebbe quello di Alejandro Garnacho, esterno 2004 argentino che gioca nel Manchester United e che in 20 partite ha realizzato 3 gol e 1 assist, ma per cui i red devils chiedono almeno 70 milioni che gli permetterebbe di fare una plusvalenza piena visto che il calciatore viene dalla loro Accademy.

La prima alternativa del calciomercato Napoli a Garnacho, visto che Zhegrova non si muove da Lille fino a fine stagione, è venuta fuori negli ultimi giorni e corrisponde al nome di Karim Adeyemi, esterno o seconda punta tedesco classe 2002 del Borussia Dortmund con cui l’anno scorso ha partecipato alla finale di Champions League ma che quest’anno è stato poco impiegato da Nuri Sahin che gli ha spesso preferito altri giocatori e che gli ha regalato solo 8 presenze nelle quali però ha trovato 3 gol e 2 assist. Il giocatore vuole giocare di più e sarebbe disposto a lasciare il club tedesco e accasarsi a Napoli che però dovrebbe battere l’interesse del Chelsea e pagare una cifra intorno ai 50 milioni, che lascerebbe però spazio di manovra sul mercato.

Nel frattempo il Napoli sta lavorando anche in prospettiva e nelle ultime ore si è avvicinata al talento spagnolo del Deportivo la Coruna Yeremay Hernandez, esterno offensivo nato nel 2002 che sta stupendo nella seconda lega spagnola e che arriverebbe in Campania per prendere il posto di Ngonge destinato a lasciare Napoli. Il club spagnolo non vuole cedere in questa sessione di mercato il giocatore e per farlo l’unica soluzione è quella del pagamento della clausola rescissoria che vale 20 milioni, esattamente i soldi che risparmierebbe scegliendo di acquistare Adeyemi e non Garnacho e che Manna potrebbe reinvestire immediatamente per dare ad Antonio Conte non uno ma ben due esterni al posto di Kvaratskhelia.

Il giocatore in questa stagione ha già collezionato 8 gol e 3 assist in 18 partite ed è il classico esterno spagnolo non esageratamente prestante dal punto di vista fisico ma che fa della sua velocità e della sua tecnica palla al piede le sue armi migliori, come Kvaratskhelia gioca sulla fascia sinistra per poi accentrarsi e calciare con il suo piede forte il destro. Il Napoli è fortemente interessato e l’operazione la farà è solo da capire se per Conte è più importante portare in rosa subito due giocatori non soddisfano quindi la sua prima richiesta o se il profilo da lui segnalato sia la priorità per lottare in questa e nella prossima stagione all’unico obiettivo che il tecnico conosce, la vittoria dello scudetto.