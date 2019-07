Calciomercato Napoli News/ Su Pepe c’è l’Arsenal e James Rodriguez…(ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli sembrava pronto all’impennata con l’acquisto di Nicolas Pepe, calciatore di grande livello inseguito da diversi club europei. Secondo quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio però pare che si sia inserito nella trattativa anche l’Arsenal pronto a far lievitare il prezzo del cartellino ulteriormente. Il club azzurro ha già raggiunto l’accordo con il Lilla anche se i Gunners avrebbero garantito al ragazzo un lauto ingaggio. Nella notte però Alfredo Pedullà ha ribadito come il calciatore abbia scelto il Napoli. Il problema rimane la commissione, una situazione però che si può risolvere senza troppi problemi, grazie all’impegno di tutte le parti. Lunedì la trattativa potrebbe entrare nel vivo con la chiusura e l’ufficialità dell’acquisto.

Calciomercato Napoli News, James Rodriguez resta al Real Madrid?

James Rodriguez è l’obiettivo di punta del calciomercato del Napoli. A ribadirlo è stato lo stesso Carlo Ancelotti che ha specificato come il Real Madrid lo voglia vendere gli azzurri siano interessati all’acquisto del ragazzo. Chiringuito Tv ieri si è sbilanciato sulla possibilità di vedere il ragazzo rimanere al Real Madrid dopo un anno in prestito al Bayern Monaco. As ha spiegato come questa sia una strategia da parte di Florentino Perez che spera di cederlo agli azzurri, evitando di ritrovarselo contro nella sfida con i concittadini dell’Atletico Madrid. La sensazione però è che sapremo solo alla fine del calciomercato quale sarà la destinazione di un calciatore in grado da solo di spostare gli equilibri e di far tornare a sognare un’intera città.

