CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime notizie: Koutris erede di Ghoulam? Non solo Lobotka…

Il calciomercato del Napoli sta vivendo ore frenetiche poche ore dopo l’apertura ufficiale delle trattative di mercato, a partire da nomi come Lobotka e Vertonghen. Ma ci sono anche altre operazioni sullo sfondo che potrebbero concretizzarsi rapidamente. Il club partenopeo sta tenendo sotto controlla la situazione relativa a Ghoulam, con l’esterno sinistro algerino che potrebbe essere uno dei “senatori” pronti a lasciare Napoli. In questo caso il club avrebbe già individuato il sostituto nel mancino dell’Olympiacos Leonardo Koutris, classe 1995, giocatore considerato di livello in Grecia ma finito ai margini del club ellenico più titolato, con solo 6 presenze quest’anno in Grecia, ma con 3 assist. L’esperto di mercato di Sportitalia, il giornalista Alfredo Pedullà, ha segnalato la trattativa come potenzialmente molto avanzata, ma per concludersi dovrà muoversi qualche tassello a centrocampo. In particolare Ghoulam, ma vengono monitorate anche le situazioni relative a Elseid Hysaj e Mario Rui: soprattutto l’albanese da questa estate viene segnalato sul piede di partenza. Col semaforo verde per qualche calciatore già presente in rosa, l’avventura di Koutris in azzurro potrebbe iniziare già a gennaio, anche se non è escluso che l’interesse del Napoli potrebbe portare il club a bussare alla porta dell’Olympiacos anche a giugno.

CALCIOMERCATO NAPOLI, TONELLI VERSO L’ADDIO

Il calciomercato del Napoli potrebbe far registrare anche un altro addio in difesa, quello relativo a Lorenzo Tonelli, che quest’anno non ha collezionato finora presenze in campionato. Tonelli è arrivato dall’Empoli nel 2016 ma complici anche alcuni importanti problemi fisici non ha trovato spazio né ai tempi di Maurizio Sarri, che era stato il suo mentore in Toscana, né con l’arrivo di Carlo Ancelotti. In tre stagioni al Napoli solo 9 presenze (pur con 3 gol!) tra campionato e Coppe per Tonelli al Napoli, col difensore che ha giocato con una certa continuità solo nella scorsa stagione durante il prestito alla Sampdoria. E a gennaio il giocatore sembra essersi persuaso ad andare di nuovo in prestito per sentirsi ancora protagonista in campo: sarebbero tre i club interessati al cartellino di Tonelli. Si tratta del Cagliari, del Lecce e proprio della Sampdoria, che lo riporterebbe volentieri a Genova per avere a disposizione un rinforzo in più nella difficile lotta per la salvezza. Unico particolare, stavolta l’affare andrebbe chiuso a titolo definitivo. Pur essendo disponibile a un nuovo prestito il calciatore, il Napoli vorrebbe chiudere l’esperienza, con Tonelli che non è mai davvero riuscito a imporsi all’ombra del Vesuvio.

