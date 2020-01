CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime notizie: Vertonghen-Lobotka, si studia il doppio colpo!

Il calciomercato del Napoli continua a battere piste potenzialmente interessanti anche per giugno, e l’interesse per il difensore belga del Tottenham Jan Vertonghen sta crescendo esponenzialmente. Il centrale non rinnoverà il contratto con gli Spurs e da questo mese di gennaio può interloquire liberamente con altri club per trovare spazio altrove. Il Tottenham dalla sua si è rassegnato a perdere a parametro zero il connazionale dell’altro belga Toby Alderweireld, che ha deciso invece di prolungare il suo rapporto con il club londinese di altri tre anni. Vertonghen cercherà ora un’offerta particolarmente conveniente in termini di ingaggio e il Napoli sembra disposto ad ascoltare le richieste del difensore. Soprattutto se dovesse terminare il rapporto con Kalidou Koulibaly: il presidente De Laurentiis sembra ormai persuaso a poter rinunciare al forte senegalese per ricostruire la squadra, ma solo a fronte di un’offerta economicamente importantissima e solo a giugno. Per questo c’è tutto il tempo per individuare un sostituto e trattare eventualmente con Vertonghen, che sul piano dell’esperienza e della fisicità sarebbe sicuramente un rimpiazzo di livello internazionale per un giocatore pur fondamentale come Koulibaly.

CALCIOMERCATO NAPOLI, PRANZO CON GLI AGENTI DI LOBOTKA

Per quanto riguarda le trattative del calciomercato del Napoli che dovrebbero portare rinforzi immediati alla corte di Gennaro Gattuso, ci potrebbe essere spazio anche per un innesto immediato come quello di Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco classe 1994 che porterebbe sostanza a una linea mediana che il nuovo tecnico degli azzurri ha chiesto immediatamente di rinforzare. Nella giornata di venerdì c’è stato un pranzo a Castelvolturno tra il direttore sportivo Giuntoli e gli agenti del centrocampista del Celta Vigo; le distanze tra domanda e offerta col club galiziano si sono sensibilmente ridotte, ci sarebbero solamente 3 milioni di differenza da appianare con la proposta del Napoli che è salita a 17 milioni cash più 3 di bonus. Portare subito Lobotka a Napoli sarebbe fondamentale per Gattuso che ha trovato dei difetti strutturali nella rosa a sua disposizione: serve un centrocampo di maggiore grinta e un vice-Milik, Giuntoli sta lavorando per arrivare a fine mese con le richieste dell’allenatore esaudite e già nella prossima settimana la trattativa che dovrà portare Lobotka a Napoli potrebbe dunque far registrare l’accelerata decisiva.

