CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DE VRIJ IN SCADENZA PER LA DIFESA

La difesa sembra essere la zona del campo su cui il calciomercato Napoli vorrebbe intervenire con maggior insistenza a giudicare dalle indiscrezioni emerse al riguardo. Gli azzurri erano interessati fortemente al tesseramento del brasiliano Danilo, capitano della Juventus in scadenza di contratto al termine di questa stagione ma che potrebbe rimanere ancora a Torino visto le difficoltà espresse dalla squadra in quel reparto anche solo a livello numerico. Secondo Radio Kiss Kiss, i dirigenti del club partenopeo potrebbero quindi virare le loro attenzioni verso Stefan De Vrij, pure lui in scadenza di contratto a giugno 2025 con l’Inter.

Calciomercato Napoli News/ Taylor e Rensch nel mirino, rinnovo più vicino per Meret (oggi 21 novembre 2024)

I nerazzurri non hanno sin qui ancora affondato il colpo per discutere del rinnovo del rapporto di lavoro con l’olandese potendo contare anche su altri elementi ma i diversi infortuni riportati dal collega Francesco Acerbi potrebbero anche convincere l’Inter a prendere decisioni differenti in merito alla sua permanenza. Non va poi dimenticato che sia l’Inter che il Napoli hanno espresso un certo interessente nei confronti di Jaka Bijol, di proprietà dell’Udinese. Niente da fare invece per il rientro in Italia di Kiwior, che l’Arsenal non ha infatti intenzione di liberare nell’immediato futuro.

OSIMHEN AL GALATASARAY/ Calciomercato Napoli: rinnovo prima della cessione in prestito (2 settembre 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, TRA L’ARRIVO DI DORGU E IL RINNOVO DI MERET

Il calciomercato Napoli potrebbe presto regalare a mister Conte un nuovo importante elemento come Patrick Dorgu, ventenne danese di proprietà del Lecce. Esterno di origine nigeriana in grado di giocare lungo tutta la corsia, Dorgu sta ben figurando con i pugliesi avendo anche realizzato tre reti in campionato a fronte di sedici presenze totali racimolate tra Serie A e Coppa Italia. Stando a quanto rivelato però, i giallorossi non sarebbero propensi a lasciarlo partire per meno di 40 milioni di euro, cifra questa che il Napoli non avrebbe intenzione di sborsare arrivando al massimo a 25 milioni.

PAGELLE CALCIOMERCATO NAPOLI/ Remuntada da 7.5 per Manna: gran colpi finali, pecca Osimhen

Chi deve invece ancora rinnovare il proprio contratto è il portiere Alex Meret, in scadenza a fine stagione. L’estremo difensore sta facendo bene con gli azzurri e se non dovesse trovare l’intesa migliore per rimanere ai piedi del Vesuvio potrebbe decidere di accettare un’eventuale offerta proveniente dall’Inter, desiderosa di poter contare su un altro talentuoso portiere per il futuro ricorando che il titolare svizzero Sommer compirà trentasei anni il prossimo 17 dicembre.