CALCIOMERCATO PALERMO NEWS/ Piace Tutino ma c’è la SPAL, Verre e Molina sul taccuino

Calciomercato Palermo news, concorrenza della SPAL per Tutino

In questo freddo gennaio di calciomercato il Palermo sta cercando di sistemare l’organico al fine di rialzarsi in campionato e quantomeno centrare un piazzamento nei playoff per sperare di raggiungere la Serie A. I rosanero, come spiegato dallo stesso tecnico Corini, hanno bisogno di sfoltire la rosa già numerosa e di aggiudicarsi magari un paio di innesti utili per alzare ulteriormente il livello attuale della squadra.

Al fine di raggiungere questi obiettivi, i siciliani vorrebbero mettere le mani su Gennaro Tutino, attaccante ventiseienne di proprietà del Parma con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2025. Tuttavia, stando alle indiscrezioni emerse nelle scorse ore, anche la SPAL sarebbe fortemente interessata ad aggiudicarselo e sarebbe disposta a trattare con i ducali proponendo uno scambio con La Mantia.

Calciomercato Palermo news, piacciono Valerio Verre e Molina

Detto dell’attacco, diamo anche uno sguardo a centrocampo e fascia per quanto riguarda le trattative del Palermo in questa finestra invernale di calciomercato. Il ventottenne Valerio Verre, in forze alla Sampdoria che non lo ritiene incedibile, potrebbe essere un elemento utile per gli isolani che lo hanno già avuto in organico nel 2013/2014. I rosanero starebbero, secondo Sky Sport, per chiedere pure il trentunenne Salvatore Molina al Monza, altra società che ha bisogno di vendere diversi calciatori e che lo potrebbe lasciare andare in modo da non perderlo a parametro zero a giugno, così da sistemarsi lungo la corsia.

