DIRETTA CARRARESE PALERMO, TESTA A TESTA

Purtroppo o per fortuna, la gara che stiamo per andare a commentare in diretta di Carrarese Palermo sarà la prima in assoluto nella storia dei due team, quindi non esistono precedenti per la nostra solita rubrica sui testa a testa di tipo storico delle due compagini. In attesa che si riempia l’abaco di questa nuova rivalità, per oggi vi presentiamo un confronto sul recente stato di forma delle due squadre. Dopo i due pareggi contro Bari e Juve Stabia (entrambi per 0-0), i toscani si sono dovuti arrendere due volte contro il Modena e la Salernitana.

Solo una vittoria dunque nelle ultime cinque contro il Pisa. Mentre se ci spostiamo in casa del Palermo, i rosanero hanno collezionato tre pareggi maturati a Mantova, con il Frosinone e infine la Sampdoria. Solo una vittoria contro lo Spezia nell’ultima giornata e per completare il tutto è arrivata anche una sconfitta contro il Cittadella. Sembra che i rosanero siano leggermente favoriti, ma cosa dicono le statistiche della diretta di Carrarese Palermo? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CARRARESE PALERMO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdersi la diretta Carrarese Palermo sarà necessario avere un abbonamento a DAZN che trasmetterà la partita in esclusiva. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti e lo svolgimento del match.

I SICILIANI VOGLIONO I TRE PUNTI

La diretta Carrarese Palermo entra nel vivo e si giocherà sabato 7 dicembre 2024 alle 15,00 per la sedicesima giornata di Serie B. La sfida è tra due squadre che vivono momenti di forma opposti e sono divise da cinque punti in classifica.

La Carrarese di Calabro ha perso l’ultima partita con un netto 4 a 1 in casa della Salernitana e cerca riscatto per provare a riprendere il treno playoff. Tre risultati utili consecutivi e un 2 a 0 in casa contro lo Spezia hanno rilanciato il Palermo di Dionisi che adesso guarda in alto e punta al quarto posto.

CARRARESE PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi delle probabili formazioni con le possibili scelte dei due allenatori per la partita. La Carrarese di Calabro andrà in campo con il suo classico 3-4-3 con Bieve tra i pali ed una difesa composta da Oliana, Illanes e Imperiale. Zanon e Cicconi saranno i due esterni con Schiavi e Zuelli in mediana e a sostegno di una trequarti formata da Cherubini e Shpendi con Capello unica punta.

4-2-3-1, invece, per il Palermo di Dionisi che darà fiducia a Desplanches tra i pali con Diakité, Baniya, Nikolaou e Ceccaroni in difesa. Ranocchia e Segre agiranno in mediana con Verre leggermente più avanzato e a sostegno di un attacco con Di Francesco, Henry e Insigne.

CARRARESE PALERMO, LE QUOTE

Andiamo a vedere anche quali sono le quote della diretta Carrarese Palermo utilizzando le proposte di AdmiralBet. I padroni di casa sono sfavoriti e la loro vittoria è data a 3,00 contro il 2,29 per gli ospiti e il pareggio X a 3,00.