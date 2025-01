Calciomercato Parma News: Diego Coppola l’obiettivo in difesa

Il calciomercato Parma vuole continuare a regalare a Stefano Pecchia calciatori che lo aiutino con l’obiettivo imposto dalla società per questa stagione, ovvero una salvezza abbastanza tranquilla per una squadra che ha dominato in Serie B durante lo scorso anno e che ha in rosa giocatore di un talento puro che fanno invidia a tanti grandi club in Serie A. Per questo dopo gli acquisti già conclusi di Djuric dal Monza, Vogliacco dal Genoa e Ondrejka dal Royal Antwerp la dirigenza ducale ha in mente altri profili per rinforzare la rosa in alcune zone di campo e forse permettere ad alcuni giocatori di partire.

DIRETTA/ Milan Parma (risultato finale 3-2): Reijnders-Chukwueze, ribaltone! (26 gennaio 2025)

Il primo nome che il calciomercato Parma sta seguendo è quello di Diego Coppola, difensore centrale italiano classe 2003 dell’Hellas Verona con cui ha disputato 20 partite trovando anche un gol e che dopo i no di Erlic e Okoli è diventato il primo obiettivo per rinforzare un reparto che nonostante l’arrivo di un giocatore esperto sembra ancora non pronto per affrontare le grandi partite di Serie A. Il Parma infatti è una delle squadre che ha subito più gol in tutto il campionato e l’ultima partita contro il Milan evidenzia la sua difficoltà nel mantenere il risultato quando in vantaggio, soprattutto contro le squadre sulla carta più forti, per questo il primo interesse è aggiungere un altro difensore.

Probabili formazioni Milan Parma/ Quote: si rivedono Morata e Pulisic (Serie A, oggi 26 gennaio 2025)

Calciomercato Parma News: Mateo Pellegrino e Grady Diangana i colpi in attacco

La seconda zona di campo che il calciomercato Parma vuole continuare a rinforzare è l’attacco dove sono già arrivati due acquisti ma dove anche sono presenti due giocatori che piacciono molto a squadre importanti e che se dovesse arrivare un’offerta congrua potrebbero partire, Bonny e Man. Per questo la dirigenza della squadra emiliana sta seguendo un’altra punta centrale e un esterno offensivo da bloccare e acquistare nel caso di necessità, per il primo si tratta di Mateo Pellegrino, attaccante argentino classe 2001 del Velez Sarsfield con cui ha vinto lo scorso campionato in Argentina, la squadra però ha già rifiutato una prima offerta di 1,5 milioni.

Video Parma Venezia (1-1)/ Gol e highlights: pari su rigore con Pohjanpalo-Hernani (Serie A, 19 gennaio 2025)

Il secondo profilo del calciomercato Parma è quello di Grady Diangana, esterno offensivo ventiseienne della Repubblica Democratica del Congo in forza al West Bromwich Albion con cui ha realizzato 4 gol e 2 assist in 21 partite in stagione, la richiesta del club inglese è di almeno 5 milioni ma preferirebbe comunque non cederlo in quanto è una delle sue armi migliori per puntare alla promozione in Premier League che manca dalla stagione 2020/2021. Il Parma affonderebbe il colpo per Diangana solo nel caso di cessione di Man, potendo così offrire una cifra anche maggiore dei 5 milioni richiesti per convincere il WBA.