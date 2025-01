CALCIOMERCATO PARMA NEWS, MAN INSEGUITO DALLA FIORENTINA

Il calciomercato Parma sta attraversando un periodo importante. Con la salvezza come obiettivo principale, i crociati dovranno cercare in tutti i modi di difendere quel solo punto che divide il club emiliano dalla zona retrocessione. La sessione invernale potrebbe regalare colpi di scena interessanti con per esempio la cessione di Man. L’esterno rumeno è centrale nel progetto di D’Aversa, ma la Fiorentina sembra voler tentare il calciatore e il Parma con una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

Difficilmente però andrà in porto questa cessione poiché come detto Man è un elemento fondamentale. Ad oggi il Parma è più interessante a comprare rispetto a vendere, anche perché una retrocessione in Serie B sarebbe pesante da sopportare.

Le ultime notizie vedono Djuric come prossimo acquisto. Il centravanti del Monza potrebbe trasferirsi a Parma per aiutare il reparto offensivo dei crociati a guadagnare centimetri importanti. I contatti sono già avviati e il giocatore ha aperto all’addio ai biancorossi.

CALCIOMERCATO PARMA NEWS, CROCIATI SCATENATI

Il calciomercato Parma non si ferma al centravanti. Infatti i gialloblu avrebbero messo nel mirino sia un difensore centrale che un esterno offensivo, così da completare i tasselli mancanti nel giro delle prossime due settimane.

Il primo profilo si collega a Erlic, difensore ex Sassuolo attualmente Bologna. Vincenzo Italiano non sembra entusiasta del centrale difensivo e dunque si sta meditando se inserirlo nella lista dei possibili partenti. In caso, il Parma si è portato avanti e sembra una meta gradita dal calciatore.

Per quanto riguarda l’ala offensiva invece ecco Ondrejka: classe 2002 dell’Anversa, lo svedese predilige la fascia sinistra dove può esprimere il massimo del suo potenziale. Vediamo chi tra questi seguirà Marcone, Lovik e Vogliacco nella voce acquisti.

