CALCIOMERCATO PARMA NEWS/ Fenerbahce interessato a Oosterwolde, chance per Benassi

Calciomercato Parma news, Fenerbahce sulle tracce di Oosterwolde

In questa Epifania di calciomercato tutti i dirigenti delle squadre italiane continuano a trattare per potenziare i rispettivi organici ed affrontare al meglio la seconda parte della stagione, Parma compreso. I ducali, ora in sesta posizione nella classifica della Serie B, vorrebbero provare a centrare i playoff e sperare di ottenere la promozione nel massimo campionato e per raggiungere questo obiettivi potrebbero attuare qualche movimento sia in entrata che in uscita.

Diretta/ Venezia Parma (risultato finale 2-2): è un pareggio pirotecnico!

Chi potrebbe salutare lo Stadio Tardini è Jayden Oosterwolde che, intervistato da Voetbalzone, ha dichiarato: “Fanno piacere le voci, vedremo cosa succederà nella prossima finestra di mercato. Per ora mi concentro ancora sul Parma e sull’obiettivo promozione, ma se arriverà la squadra giusta sicuramente valuteremo. In futuro mi piacerebbe giocare in Premier League, il miglior campionato del mondo.” Accostato proprio agli inglesi del Southampton, in queste ore per il difensore ventunene Oosterwolde si registra anche l’interesse dei turchi del Fenerbahce.

Diretta/ Parma Spal (risultato finale 0-1): basta Rabbi, De Rossi può esultare!

Calciomercato Parma news, Benassi potrebbe lasciare Firenze

Detto di una possibile partenza, in casa Parma si lavora anche sul calciomercato in entrata come dicevamo ed il nome più caldo in questo senso è quello di Marco Benassi, di proprietà della Fiorentina. Il centrocampista ventottenne ha disputato appena 93 minuti nella stagione in corso e su di lui si segnalano diverse squadre del campionato cadetto oltre al Parma e senza dimenticare i rumors riguardanti la Sampdoria.

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Brescia Parma (risultato finale 0-2) streaming video tv: la chiude Bonny

© RIPRODUZIONE RISERVATA