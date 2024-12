DIRETTA INTER PARMA, I NERAZZURRI APRONO LA GIORNATA A SAN SIRO

Si accendono nuovamente le luci di San Siro e lo fanno per l’anticipo della quindicesima giornata di Serie A che vedrà la diretta Inter Parma protagonista dalle 18,30 di venerdì 6 dicembre. Ad affrontarsi sono due squadre con un ottimo stato di forma che potrebbero dare vita ad una partita divertente. L’Inter non ha giocato l’ultima sfida a Firenze per via del malore di Bove che ha fermato una partita che sarà rigiocata in una data ancora non specificata. Il Parma arriva da un 3 a 1 in casa contro la Lazio al termine di una partita influenzata positivamente da errori arbitrali che hanno però migliorato la classifica dei crociati.

Formazioni Inter Parma/ Quote, almeno due ballottaggi aperti per Inzaghi (Serie A, 6 dicembre 2024)

DIRETTA INTER PARMA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Inter Parma sarà un’esclusiva di DAZN che trasmetterà il match di San Siro dai suoi canali. Potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sullo svolgimento della partita e vi racconterà le migliori azioni.

INTER PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni in vista di questo match delicato. L’Inter non dovrebbe presentare grandi defezioni e potrebbe orientarsi a confermare gli undici titolari. Sommer in porta, centrali di difesa Bisseck, De Vrij e Bastoni. Dimarco e Dumfries esterni di centrocampo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco giostreranno Thuram e Lautaro Martinez.

Diretta/ Parma Lazio (risultato finale 3-1): la chiude Delprato! (Serie A, 1 dicembre 2024)

Ripropone il suo 4-2-3-1, invece il Parma di Pecchia che giocherà con Suzuki tra i pali ed una difesa confermata con Delprato e Valeri come terzini ed una difesa con Leoni e Balogh. Keita e Sohm saranno i due mediani a sostegno di una trequarti con Man, Haj Mohamed e Cancellieri alle spalle di Bonny.

INTER PARMA, LE QUOTE

Vediamo anche quali sono le quote per la diretta Inter Parma andando ad approfondire le proposte di AdmiralBet. I padroni di casa sono nettamente favoriti e il loro successo è quotato a 1,20 contro il 2 per gli ospiti a 12,00 e il pareggio X a 7,00.