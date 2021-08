Calciomercato Roma/ Cristante convince Mourinho, Florenzi verso il Siviglia

CALCIOMERCATO ROMA, CRISTANTE RESTA

Dopo il mancato acquisto dello svizzero Granit Xhaka, José Mourinho si affiderà totalmente a Bryan Cristante, centrocampista ex Atalanta e campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini. Il mediano giallorosso viene considerato un leader dallo spogliatoio e anche dallo stesso Special One, che dopo il suo rientro ha voluto parlarci a lungo per provare a spiegargli il ruolo di raccordo che vorrebbe cucirgli addosso.

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico portoghese ha deciso di farlo vice-capitano alle spalle di Pellegrini, nonché punto fermo del centrocampo della Roma. Una notizia di calciomercato, dunque, che frena qualsiasi tipo di rumors che riguardi il suo futuro. Per questo, Darboe, giovane centrocampista promosso in prima squadra lo scorso anno da Fonseca, verrà girato in prestito a qualche provinciale, così da permettergli di mettere minuti nelle gambe.

CALCIOMERCATO, FLORENZI IN USCITA

Un’altra notizia di calciomercato che riguarda la Roma è la partenza di Alessandro Florenzi. Dopo l’esperienza al Paris Saint-Germain, il terzino destro giallorosso non avrebbe convinto appieno il tecnico José Mourinho. Per questo la società romana starebbe cercando una sistemazione – anche temporanea – per il neo vincitore dell’Europeo e non mancherebbero le offerte che lo vedrebbero lontano dalla capitale.

Stando a quanto riportato dai media spagnoli, su Florenzi bisogna registrare l’interesse del Siviglia, squadra che negli ultimi anni ha intavolato diverse trattative con il club di Trigoria. Nel frattempo, come scritto su La Gazzetta dello Sport, il terzino si allena di nuovo con i cosiddetti esuberi, cioè quei giocatori come Pedro, Fazio, Santon, Olsen, Pastore e Nzonzi, anche loro in attesa di sistemazione. Dunque, come si evince dalla situazione, la società dei Friedkin ha fatto altre scelte e Florenzi si è adeguato. Consapevole anche lui, con serenità, scrive la Rosea, che ormai la storia è davvero al capolinea.

