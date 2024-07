OLIMPIADI 2024, LA BANDIERA OLIMPICA AL CONTRARIO: COS’È SUCCESSO

Olimpiadi 2024, la bandiera Olimpica al contrario. Il clamoroso errore è avvenuto sotto gli occhi di tutto il mondo durante la Cerimonia. In una discussa giornata d’apertura, con vari commenti social negativi, la parte finale è stata senza dubbio la più emozionante, come accade ogni edizione.

Prima dell’accensione della fiaccola, accompagnata da volti noti dello sport come Zidane e Nadal tra gli altri, è stata issata la bandiera dei Cinque Cerchi. Come si può notare dalle foto ufficiali, lo stendardo è stato applicato al contrario.

OLIMPIADI 2024, LA BANDIERA OLIMPICA AL CONTRARIO: LA “CENSURA” MONDIALE

Olimpiadi 2024, la bandiera Olimpica al contrario. Come vi abbiamo raccontato, c’è stata questa grande gaffe sul più bello. I cerchi blu, neri e rosso sono in alto mentre il duo giallo-verde si trova in basso, ma come si può vedere dalle foto questo ordine è stato invertito.

L’errore è stato “camuffato” daI profili social ufficiali dei Giochi Olimpici che hanno mostrato solamente le foto della consegna della bandiera e non della bandiera issata. Anche la trasmissione della NBC (National Broadcasting Company) non ha mostrato la bandiera in onda dopo che si sono accorti dell’errore.