CALCIOMERCATO ROMA, HERMOSO VICINO AL BAYER LEVERKUSEN

L’avventura di Mario Hermoso in Italia sembra essere ormai giunta al termine e il calciomercato Roma sta valutando diverse offerte sul piatto per liberare il calciatore nel modo più conveniente possibile per i giallorossi. Nel post partita con l’Udinese, infatti, Ghisolfi ha parlato di un concreto interesse di diversi club tra cui il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che è alla caccia di un nuovo difensore e ha individuato nel connazionale le caratteristiche giuste per sostituire Hincapié.

L’arrivo a zero facilita la trattativa perché il calciomercato Roma avrebbe anche già aperto ad un prestito con diritto di riscatto e sta cercando di limare gli ultimi dettagli per liberarsi di un ingaggio pesante e di un calciatore che non è mai davvero entrato nelle rotazioni dei giallorossi. Sullo sfondo, inoltre, c’è anche l’opzione Arabia Saudita con diversi club interessati ad Hermoso ma con lo stesso difensore che preferirebbe andare da Xabi Alonso per provare a rilanciare la sua carriera dopo le buone prestazioni con l’Atletico Madrid.

CALCIOMERCATO ROMA, PIACE LUCCA PER IL FUTURO

Si parla anche di operazioni in entrata per il calciomercato Roma che si sta già muovendo per la sessione estiva e vuole provare a chiudere i primi colpi nei prossimi mesi per ridursi il lavoro da fare in estate. Dopo la partita contro l’Udinese, Claudio Ranieri ha commentato il gol segnato da Lorenzo Lucca aggiungendo anche che l’attaccante piemontese è seguito dai giallorossi che sperano di poterlo strappare ai friulani nella prossima sessione di calciomercato.

Le prestazioni di Lucca lo stanno mettendo in risalto e, già in passato, si era palesata la Juventus con la volontà di riportarlo a Torino dopo esser cresciuto proprio nelle giovanili del Torino. Per portare il piemontese a Roma, però, Ghisolfi avrà ancora molto su cui lavorare e dovrà convincere l’Udinese con un’offerta che sarà difficilmente inferiore ai 20 milioni di euro.

