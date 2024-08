CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MILAN E ATALANTA SI CONTENDONO ABRAHAM

Dopo tre acquisti e circa 100 milioni di euro già spesi, il calciomercato Roma continua ma è alla ricerca di nuove uscite che possano continuare a finanziare i movimenti in entrata per completare la rosa di Daniele De Rossi. In casa dei giallorossi rimane aperta la questione Tammy Abraham con l’inglese che continua ad allenarsi con il gruppo ma potrebbe lasciare Roma in cerca di minutaggio e un ruolo centrale in un nuovo progetto che non potrebbe avere con De Rossi dopo l’arrivo di Artem Dovbyk.

Il prezzo della Roma per Abraham è di 25 milioni di euro ma difficilmente verrà pareggiata quest’offerta per via dell’ultima stagione che ha visto l’inglese tornare in campo solo per le ultime partite dopo aver passato quasi un anno infortunato. Il Milan rimane in pole position per il calciatore inglese ma dovrà fare attenzione all’Atalanta che è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo il brutto infortunio di Scamacca nell’amichevole di ieri pomeriggio contro il Parma al Tardini.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CON I SOLDI DI ABRAHAM SI PUNTA TUTTO SU FEDERICO CHIESA DELLA JUVENTUS

Con l’uscita di Tammy Abraham, Ghisolfi e il calciomercato Roma avrebbero i giusti fondi per provare l’affondo anche per Federico Chiesa che è di proprietà della Juventus ma il suo contratto scadrà al termine di questa stagione. Il contratto dell’esterno italiano complica i rapporti con la dirigenza bianconera che lo ha messo fuori rosa e sul mercato con una valutazione intorno ai 25 milioni di euro che potrebbe scendere per cedere l’ex Fiorentina nel minor tempo possibile.

L’ostacolo importante rimane l’ingaggio con Chiesa che ha anche fatto capire di voler giocare la Champions League ma, per adesso, le offerte non ci sono e potrebbe seguire Dybala accontentandosi della dimensione europea della nuova Roma di Daniele De Rossi.