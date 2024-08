CALCIOMERCATO ROMA: BELLANOVA E NON SOLTANTO

Il calciomercato della Roma non si ferma. Ai giallorossi piace Bellanova, ma la richiesta del Torino resta alta: il club vuole infatti 25 milioni. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sarebbe stato un secco “no” da parte dei granata alla richiesta dei capitolini di inserire Nicola Zalewski nella trattativa: per arrivare al difensore, dunque, la Roma dovrà pagare interamente la cifra richiesta dal Torino. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, però, ci sono delle alternative che starebbe valutando la società: Ghisolfi starebbe attenzionando anche Lorenz Assignon del Rennes e Marc Pubill dell’Almeria.

CALCIOMERCATO ROMA: CHIESA PER UNA CONTROPARTITA?

Come spiega Calciomercato.com, dopo la rottura di Federico Chiesa con la Juventus, la Roma sarebbe pronta a rifarsi avanti. Thiago Motta non ha convocato l’esterno per l’amichevole dei bianconeri a Pescara contro il Brest e al termine del match è stato chiarissimo: chiunque fosse rimasto a Torino, dovrà cercarsi una nuova squadra. Tante le richieste, almeno in Italia, per il classe 1997: la Roma ci aveva già provato a inizio mercato ma l’affare non era andato a buon fine. La Capitale resta però una possibile destinazione per Chiesa: l’affare si potrebbe concludere con l’inserimento di una contropartita, Stephan El Shaaraway.