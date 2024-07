CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Arriva Samuel Dahl, 25 milioni per Soulé. Salta Mikautadze (12 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, QUANTI NOMI PER L’ATTACCO!

Il calciomercato della Roma punta principalmente su Alexander Sorloth per rinforzare l’attacco. La Gazzetta dello Sport riporta che la trattativa di calciomercato della Roma col Villarreal può decollare solo se il club spagnolo abbassa le sue pretese economiche per il gigante norvegese. Il Villarreal, che ha già individuato in Samu Omorodion il sostituto ideale per Sorloth, potrebbe essere incentivato a ridurre la richiesta dai 38 milioni di euro della clausola rescissoria a una cifra tra i 22 e i 25 milioni, somma che la Roma sarebbe disposta a offrire.

L’attenzione su Sorloth aumenta visto che Georges Mikautadze, altro obiettivo di Florent Ghisolfi, è vicino a firmare con il Monaco. L’attaccante del Metz, che ha brillato agli Europei con la Georgia, era seguito anche dalla Roma. Secondo Fabrizio Romano, il giocatore firmerà a breve con il club del Principato. Sebbene l’interesse di calciomercato della Roma fosse concreto, il Monaco è sempre stato in vantaggio nelle trattative. Di conseguenza, la Roma dovrà ora esplorare altri obiettivi per rafforzare l’attacco.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, L’IDENTIKIT DI DAHL

Il calciomercato della Roma sta inoltre cercando di ringiovanire la propria rosa e per il fronte offensivo è pronta un’offerta da 25 milioni di euro per Soulé alla Juventus, con i bianconeri che potrebbero vacillare. Per quanto riguarda le corsie esterne, in questo contesto si è inserita la decisione di non rinnovare il contratto di Leonardo Spinazzola, 31 anni, che si è svincolato a parametro zero e si è unito a Antonio Conte al Napoli. I dirigenti giallorossi hanno scelto di sostituirlo con Samuel Dahl. Secondo il quotidiano svedese Aftonbladet, è pronta un’offerta di circa 3,5 milioni di euro per superare la concorrenza di Dinamo Zagabria e Istanbul Basaksehir.

Samuel Dahl è un giovane terzino sinistro svedese, classe 2003, proveniente dal Djurgarden, con cui ha un contratto fino al 31 dicembre 2027. Arrivato un anno fa dall’Orebro per 450 mila euro, finora ha collezionato 33 presenze, accumulando 2800 minuti di gioco, 6 assist e 5 cartellini gialli. Dopo aver rappresentato la Svezia nelle varie categorie giovanili, il 12 gennaio scorso ha esordito in nazionale maggiore, fornendo l’assist per il gol della vittoria contro l’Estonia, segnato da Isaac Kiese Thelin, nella rimonta per 2-1.











