CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Chiesto Soulé alla Juventus, Paredes verso l’Arabia (11 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SOULÈ A SCUOLA DA DYBALA?

Il calciomercato della Roma, dopo l’arrivo di Enzo Le Fée per il centrocampo, continua a muoversi attorno alla ricerca di un attaccante e il futuro di Federico Chiesa potrebbe influenzare anche la decisione del club giallorosso su uno dei maggiori talenti dell’ultima Serie A, l’argentino Soulé. Thiago Motta ha richiesto di valutare durante il ritiro l’attaccante reduce da una stagione molto positiva al Frosinone e l’argentino lascerà la Juventus soltanto per un’offerta che non si può rifiutare, in grado anche di dargli il giusto minutaggio per crescere ancora.

Tra i club interessati, oltre a Leicester e Marsiglia, sembra esserci anche la Roma, sebbene non sembri propensa a sborsare i 35-40 milioni di euro richiesti da Giuntoli. Oltre a Chiesa, quindi, la Roma sta continuando a monitorare da vicino anche la situazione di calciomercato dell’ex giocatore del Frosinone, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Soulé sarebbe felice di crescere all’ombra del connazionale Paulo Dybala, che potrebbe vedere in lui un potenziale erede per caratteristiche tecniche, considerando anche la grande abilità sui calci piazzati del classe 2003.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PAREDES, I GIORNI DELL’ADDIO?

Il calciomercato della Roma potrebbe fare i conti con un addio importante: in questi giorni Leandro Paredes è concentrato sulla Copa America, dove la sua Argentina ha raggiunto la finale. Tuttavia, il centrocampista argentino potrebbe presto diventare una figura centrale del mercato giallorosso. Paredes ha già compiuto 30 anni e ha un contratto in scadenza tra un anno, la Roma vuole evitare di perderlo a parametro zero e il giocatore si trova di fronte a un bivio: rinnovare o partire.

Al momento non sono previsti incontri per discutere un nuovo contratto, ma negli ultimi giorni è emerso un crescente interesse dall’Arabia Saudita. Paredes è tentato da una super offerta di calciomercato della Saudi Pro League, ma prenderà una decisione sul suo futuro a Roma solo dopo la finale della Copa America, che si terrà nella notte tra domenica e lunedì. Nell’ultima stagione, Paredes è stato un titolare fisso sia sotto la guida di Mourinho che di De Rossi, saltando solo quattro partite di campionato per squalifica e giocando quasi tutte le gare di Europa League, con cinque gol e sette assist stagionali.

