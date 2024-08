CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MANOVRE IN DIFESA

Il calciomercato Roma è al lavoro per puntellare una rosa ancora incompleta. Il reparto arretrato necessita di rinforzi, con la priorità rivolta a un terzino destro. Lorenz Assignon è in pole position, ma il Rennes non è disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Ghisolfi è pronto a negoziare l’obbligo di riscatto per trovare un accordo economico con il club francese. Il giocatore ha già dato il suo consenso al trasferimento.

La Roma aveva seguito anche Pubill, ma il trasferimento è sfumato dopo che il giocatore non ha superato le visite mediche con l’Atalanta. Per il ruolo di difensore centrale, piace Loic Badé, ma senza la cessione di Smalling o Kumbulla sarà difficile concludere l’affare. La richiesta del Siviglia per il francese è di circa 20 milioni, ma il club spagnolo ha bisogno di vendere. Resta anche l’opzione Arthur Theate, ex Bologna.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SE PARTE DYBALA IL SOGNO È CHIESA

Per gli obiettivi del calciomercato Roma per il centrocampo, i giallorossi hanno perso Renato Sanches e Aouar, ma ha accolto Le Fée, e potrebbe non essere finita qui. La Fiorentina continua a insistere per Edoardo Bove, ma non ha ancora raggiunto la richiesta della Roma di 15 milioni di euro. Se Bove dovesse partire, l’obiettivo sarebbe Boubakary Soumaré, ma ci sono due ostacoli: il Leicester non è disposto a cederlo in prestito, e c’è la concorrenza di Lione e Monaco.

La Roma ha già investito molto nel reparto offensivo, con gli arrivi di Soulé e Dovbyk, ma De Rossi ha richiesto anche un’ala sinistra. Gli obiettivi Wesley e Nusa (finito al Lipsia) sembrano allontanarsi, mentre non ci sono stati progressi per Federico Chiesa, nonostante il giocatore sia ai margini della Juventus e debba risolvere la sua situazione entro il 30 agosto. La situazione di Dybala potrebbe cambiare gli scenari: in caso di partenza dell’argentino, la Roma avrebbe l’opportunità e la necessità di aggiungere un nuovo rinforzo.

