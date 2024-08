CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL RENNES APRE AL PRESTITO PER LORENZ ASSIGNON

Continua la trattativa tra il calciomercato Roma e il Rennes con Ghisolfi che sta cercando un nuovo terzino destro ed ha individuato Lorenz Assignon come il nome perfetto per la squadra di Daniele De Rossi. Il terzino francese sembra aver aperto ad un possibile approdo a Roma ma l’ostacolo più importante rimane il Rennes che voleva cedere Assignon solo a titolo definitivo. Nelle ultime ore, però, il Rennes ha aperto ad un prestito con obbligo di riscatto per una cifra che andrà intorno ai 13 milioni di euro al realizzarsi di semplici condizioni.

La trattativa per Assignon rimane ancora lontana dalla chiusura ma Ghisolfi sembra aver scelto il nuovo terzino della Roma e proverà in tutti i modi a completare l’operazione per terminare la difesa della squadra di De Rossi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, OLA SOLBAKKEN VERSO L’EMPOLI DI D’AVERSA

Ci sono novità anche in uscita nel calciomercato Roma che è ad un passo dal trovare una nuova sistemazione anche ad Ola Solbakken che non troverà spazio con Daniele De Rossi e vuole aumentare il suo minutaggio per provare a rilanciare la sua carriera dopo una brutta parentesi con i giallorossi. Secondo Gianluca Di Marzio, l’Empoli di Roberto D’Aversa sarebbe arrivato ad un accordo per prelevare Ola Solbakken in prestito per la prossima stagione senza possibilità di esercitare un riscatto. L’Empoli era alla ricerca di un nuovo esterno e, dopo aver perso Matteo Cancellieri, ha puntato tutto su Solbakken per provare a ritrovarlo nella giusta forma in vista della lotta salvezza della prossima stagione.

Il norvegese classe 1998 farà un altra stagione in prestito dopo le poco fortunate avventure in Giappone con l’Urawa Reds e in Grecia con l’Olympiacos che lo hanno portato in una situazione di carriera in cui ha bisogno di fiducia e minutaggio per ripetere le buone prestazione fatte con il Bodo Glimt in Norvegia.